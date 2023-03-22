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台南男兩度謊報有人開槍 違反社維法裁罰4千

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南廖姓男子去年12月底撥打110，謊報後壁區上茄苳代天府有人開槍，警方趕抵現場，不但未見槍械且無開槍情事，告誡他切勿再謊報，未料，今年1月初他又報警遭恐嚇且對方即將開槍，經查又是烏龍一場而被送辦，廖無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，處罰鍰4千元。

廖抗辯，現場雖無開槍情事，但他確遭恐嚇。經白河警分局後壁分駐所調查， 廖雖稱遭人恐嚇，但對於恐嚇者為何人？卻語焉不詳，難認其所述為真。警方依違反社會秩序維護法，將他移送柳營簡易庭審理。

柳營簡易庭指出，廖分別於去12月27日下午3時55分、今年1月5日晚上9時25分撥打110報案專線，後壁分駐所110報案紀錄單可佐證，而在上述地點均並未見槍械，並無開槍情事。

且廖第1次無故撥打報案專線時，已遭到場員警告誡不得再撥打報案專線謊報案件，有相關譯文可查，認他確有無故撥打報案專線，且經勸阻不聽的違序事實。廖的行為已與社會秩序維護法第85條第4款的構成要件相符，自應予以裁罰。

法官審酌，廖無故撥打報案專線的次數、對社會治安資源的妨害與浪費程度及其素行狀況等一切情狀，裁處4千元罰鍰。

柳營簡易庭審酌，廖男無故撥打報案專線的次數、對社會治安資源的妨害與浪費程度及其素行狀況等一切情狀，裁處4千元罰鍰。圖／本報資料照
柳營簡易庭審酌，廖男無故撥打報案專線的次數、對社會治安資源的妨害與浪費程度及其素行狀況等一切情狀，裁處4千元罰鍰。圖／本報資料照

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