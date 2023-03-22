高雄交流道3車追撞1人受傷 匝道封閉超過一小時
國道一號北向355.1公里處高雄楠梓交流道入口，今天下午發生大貨車、水泥車跟小客車共3車追撞事故，導致楠路入口匝道封閉，其中肇事的大貨車被推撞上護欄，車上男駕駛一度受困，所幸救出送醫無生命危險，詳細事故原因仍待釐清，事故一小時後排除，恢復通行。
這起事故發生於下午1時49分，33歲李姓男子駕駛營大貨車行經國道1號北向355.1公里處楠梓交流道入口匝道，疑因未注意車前狀況，追撞前方36歲涂姓男子駕駛的大貨車，涂男的車又因衝擊慣性向前撞上54歲謝姓男子駕駛的小貨車，形成3車追撞事故。
事故造成車道占用，北上入口匝道封閉；其中李男的車輛被撞到跨上護欄，李一度受困，所幸，驚消防員利用破壞器具，將凹陷車頭撐開，才將人順利救出，當下他意識清楚，高雄義大醫院診治。
初步了解，肇事3名駕駛都無酒駕情事，詳細事故原因，仍待釐清；事故於在下午2時59分排除，並恢復通行。
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