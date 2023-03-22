「普發6千元」有新詐 新莊警邀里長治安座談宣導識詐

「全民普發6千元」現金陸續傳出最新詐騙手法，新北市新莊警分局上午舉行治安座談會，特別提醒里長防詐，播放識詐宣導影片，希望透過里長們代為向里民宣導普發6千元詐騙新手法及相關識詐觀念，以避免市民朋友被騙。

新莊警分局說，有鑑於「全民普發6千元」現金已有最新詐騙手法，全民識詐觀念很重要。偵查隊長徐子胤特別向在場里長們說明如何識詐，包括詐騙集團可能會利用「簡訊」、「電郵」的方式發送連結，騙民眾「僅需點選連結，即可連結到官方網站申領」，提醒民眾除應慎防個資外洩外，也要避免被冒用盜領。

分局長周振安呼籲，犯罪手法不斷翻新，民眾若接到不明來電或詐騙訊息，應記住「一聽、二掛、三查證」三步口訣，同時撥打「110」或「165」反詐騙專線求證，避免成為詐騙受害者。