快訊

軍紀案頻傳…今又查獲大批疑似「軍方槍彈」 國防部晚間回應了

倒楣男連續確診三次被當逃兵移送 向檢察官喊冤爭清白

「普發6千元」有新詐 新莊警邀里長治安座談宣導識詐

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

「全民普發6千元」現金陸續傳出最新詐騙手法，新北市新莊警分局上午舉行治安座談會，特別提醒里長防詐，播放識詐宣導影片，希望透過里長們代為向里民宣導普發6千元詐騙新手法及相關識詐觀念，以避免市民朋友被騙。

新莊警分局說，有鑑於「全民普發6千元」現金已有最新詐騙手法，全民識詐觀念很重要。偵查隊長徐子胤特別向在場里長們說明如何識詐，包括詐騙集團可能會利用「簡訊」、「電郵」的方式發送連結，騙民眾「僅需點選連結，即可連結到官方網站申領」，提醒民眾除應慎防個資外洩外，也要避免被冒用盜領。

分局長周振安呼籲，犯罪手法不斷翻新，民眾若接到不明來電或詐騙訊息，應記住「一聽、二掛、三查證」三步口訣，同時撥打「110」或「165」反詐騙專線求證，避免成為詐騙受害者。

詐騙集團 個資

延伸閱讀

電支阻詐先鋒 一卡通聯手Gogolook防範金融詐騙

嘉義縣長翁章梁化身宣導大使 防詐音檔將隨垃圾車放送

金門民眾去年遭詐騙1.1億 陳福海「獻聲」防詐宣導

2度偷查民眾個資警政聯網留紀錄 台中警員判刑1年2月

相關新聞

影／黑鷹直升機裝水滅台中森林惡火 德基水庫低水位畫面曝光

全台久旱未雨，台中市和平區環山部落平等國小附近山坡地，今下午2點多發生火警，山區天乾物燥、火勢猛烈延燒2公頃。空勤總隊派...

女山友摔落邊坡左肩疑脫臼 空勤直升機救援吊掛下山

有一行6人登山隊伍走能高安東軍路線，昨天行經在秀林鄉能高山大陸池時，60歲謝姓女山友失足，不慎摔落邊坡，造成左肩疑似脫臼...

高雄交流道3車追撞1人受傷 匝道封閉超過一小時

國道一號北向355.1公里處高雄楠梓交流道入口，今天下午發生大貨車、水泥車跟小客車共3車追撞事故，導致楠路入口匝道封閉，...

影／環山部落2公頃惡火！德基水庫低水位 黑鷹取水救援增難度

全台久旱未雨，台中市和平區環山部落平等國小附近山坡地，今下午2點多發生火警，警消與林務局人員馳抵滅火，但山區天乾物燥、火...

影／台中環山部落森林燃燒3、4公頃 空勤總隊水袋滅火

台中市和平區環山部落平等國小附近森林，今天下午不明原因發生火警，消梨山分隊出動2車6人，並通報林務局，由於天乾物燥、火勢...

母癌逝父重症…台中廚師無錢治喪 警暖籌20萬度難關

台中市楊姓男子是廚師，收入僅3萬多元，但楊六旬父母接連罹患癌症，楊收入負擔生活與醫藥費後，僅勉持生活，但楊母近日癌逝，楊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦