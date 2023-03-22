影／環山部落2公頃惡火！德基水庫低水位 黑鷹取水救援增難度

全台久旱未雨，台中市和平區環山部落平等國小附近山坡地，今下午2點多發生火警，警消與林務局人員馳抵滅火，但山區天乾物燥、火勢猛烈延燒2公頃。中市消防局向空勤總隊申請水袋灌救，下午4點順利起飛，但因德基水庫低水位，造成黑鷹直升機上下爬升高度差更大，增添救援難度。

台中市德基水庫目前蓄水量掉至57.3%，空勤總隊表示，下午4點黑鷹直升機NA702從基地出勤，先到德基水庫取水，但因水庫水位降低，直升機須往南面取水，且爬升上下高度落差增加，考驗駕駛技術，也影響運送水袋次數。

今天下午2點28分，台中市消防局接獲位於環山部落平等國小中興路三段環山3巷附近大火，火場約在環山部落上方的松柏農場流籠頭，地勢為山坡地，派遣梨山分隊共3車6人、梨山義消分隊出動10人，由梨山分隊長王文廷現場指揮。