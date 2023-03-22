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阿伯交通違規參加道安講習 騎車途中又違規鬼切害3車追撞

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

65歲施姓男子因交通違規，本月20日上午騎機車要去彰化監理站接受道安講習，卻在監理站路口，突然從外線道鬼切跨越到內側車道，造成後方3車煞車不及連環撞，幸好沒人受傷，警方依未依兩段式左轉對施開罰，可處600元1800元罰鍰，還須賠車損責任。

警方調查，施姓男子因交通違規，被通知本月20日到彰化監理站接受道安講習，他騎機車沿著花壇鄉台一線外線車道往彰化方向行駛，約上午8時8分許時，抵達監理站前路口，未依兩段式左轉，即突然從外線道鬼切跨越到內側車道。

當時，先是一輛後方駛來轎車煞車不及，遭後方轎車撞及，再左偏撞到一輛等紅綠燈的車轎車，施則未知情，仍然騎著機車進到監理站，參加道安講習。車主即向警方報案，在上課中的施男，被告知闖禍後，回到現場。警方為施及3轎車車主酒測，均是0。

彰化警分局花壇分駐所副所長王建國說，施男當時未依兩段式左轉，違反道路交通管理處罰條例48條第一項二款「汽車駕駛人轉彎時，不依標誌、標線、號誌指示，處新台幣600元以上1,800元以下罰鍰。」規定，警方依法告發，施還要負起賠償轎車受損的責任。

因施男的鬼切，害3輛車追撞，網友批「趕著去考照？」但其實他是因交通違規，被通知去參加道安講習，另有網友說：「那要多上幾堂道安講習，或者重新考照，才會記取教訓。」

65歲施姓男子本月20日上午騎機車要去彰化監理站接受道安講習，卻在監理站路口，突然違規從外線道鬼切跨越到內側車道，造成後方3車煞車不及連環撞。圖／警方提供
65歲施姓男子本月20日上午騎機車要去彰化監理站接受道安講習，卻在監理站路口，突然違規從外線道鬼切跨越到內側車道，造成後方3車煞車不及連環撞。圖／警方提供
65歲施姓男子本月20日上午騎機車要去彰化監理站接受道安講習，卻在監理站路口，突然違規從外線道鬼切跨越到內側車道，造成後方3車煞車不及連環撞。圖／警方提供
65歲施姓男子本月20日上午騎機車要去彰化監理站接受道安講習，卻在監理站路口，突然違規從外線道鬼切跨越到內側車道，造成後方3車煞車不及連環撞。圖／警方提供
65歲施姓男子本月20日上午騎機車要去彰化監理站接受道安講習，卻在監理站路口，突然違規從外線道鬼切跨越到內側車道，造成後方3車煞車不及連環撞。圖／警方提供
65歲施姓男子本月20日上午騎機車要去彰化監理站接受道安講習，卻在監理站路口，突然違規從外線道鬼切跨越到內側車道，造成後方3車煞車不及連環撞。圖／警方提供

監理站 彰化 車禍

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