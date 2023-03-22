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母癌逝父重症…台中廚師無錢治喪 警暖籌20萬度難關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓男子是廚師，收入僅3萬多元，但楊六旬父母接連罹患癌症，楊收入負擔生活與醫藥費後，僅勉持生活，但楊母近日癌逝，楊連治喪費用都籌不出來，無錢幫母親下葬，四分局長李建興等人得知後，今天送上19.5萬元善款，協助度過難關。

第四警分局春社所長邱量虔近日接獲春安里長閻新懃告知，擔任廚師的楊男（33歲）平時收入狀況就不好，還要負擔罹患癌症的雙親，高額的醫藥費、生活費用，早已壓得喘不過氣，楊母近日因病情惡化逝世，楊苦惱無錢替母親下葬。

邱量虔得知後，除協助通報社會局申請急難救助外，今天下午與分局長李建興、霧峰善心人士，集結眾人愛心，籌措募19.5萬元善款，由楊父收下，希望能幫助楊家度過難關。

第四警分局長李建興說，警察工作可看到社會上很多面向，秉持著為民服務的熱忱，主動發掘弱勢族群，深入關懷轄內地方大小事，希冀藉此善行，發揮拋磚引玉的效果，讓愛心照亮每一個角落。

台中市楊姓男子收入不豐，卻負擔家計與罹癌父母醫藥費，楊母近日病逝，楊無錢下葬，第四警分局長李建興、所長邱量虔等人，今籌措19.5萬元給楊父治喪。圖／第四警分局提供
台中市楊姓男子收入不豐，卻負擔家計與罹癌父母醫藥費，楊母近日病逝，楊無錢下葬，第四警分局長李建興、所長邱量虔等人，今籌措19.5萬元給楊父治喪。圖／第四警分局提供
台中市楊姓男子收入不豐，卻負擔家計與罹癌父母醫藥費，楊母近日病逝，楊無錢下葬，第四警分局長李建興（左三）等人，今籌措19.5萬元給楊父治喪。圖／第四警分局提供
台中市楊姓男子收入不豐，卻負擔家計與罹癌父母醫藥費，楊母近日病逝，楊無錢下葬，第四警分局長李建興（左三）等人，今籌措19.5萬元給楊父治喪。圖／第四警分局提供
台中市楊姓男子收入不豐，卻負擔家計與罹癌父母醫藥費，楊母近日病逝，楊無錢下葬，第四警分局長李建興（右三）、所長邱量虔（右二）等人，今籌措19.5萬元給楊父治喪。圖／第四警分局提供
台中市楊姓男子收入不豐，卻負擔家計與罹癌父母醫藥費，楊母近日病逝，楊無錢下葬，第四警分局長李建興（右三）、所長邱量虔（右二）等人，今籌措19.5萬元給楊父治喪。圖／第四警分局提供

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