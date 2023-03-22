拖吊車還沒救援…故障小貨車頭被撞爛 國三3車追撞3傷

國道3號南向中興段今中午發生3車追撞事故，一輛藍色小貨車故障停放在外側車道待援，拖吊車才到場停好，一輛白色小貨車疑未注意車前狀況，從後方追撞藍色小貨車，再推撞拖吊車，3人受傷，所幸性命無礙，詳細肇因仍待調查釐清。

據了解，74歲黃姓男子駕駛藍色小貨車載65歲黃男，今中午12時許行經國道3號南向220K草屯往中興路段時，車子突然故障便停靠外側車道待援，拖吊車才到場停放在小貨車前方，31歲林姓男子駕駛白色小貨車直接從藍色小貨車後方撞上。

車禍事故當下，撞擊力道猛烈，追撞藍色小貨車後，再推撞拖吊車，藍色小貨車上的2名黃男均被波及受傷，駕駛白色小貨車的林男更是連人帶車翻覆，一度受困駕駛座，其車頭嚴重毀損，車上貨物則散落一地，目擊民眾趕緊通報警消救援。

國道警方表示，救護人員到場後，立刻將受困的林男救出，而其腿部受傷，並將現場受傷3人送醫治療，所幸性命均無礙；但事故現場，車輛翻覆且物品散落，一度占用中、外側車道及路肩，車流回堵約2公里，但目前已排除，恢復通車。