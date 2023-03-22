新北住宅大樓白煙漫天 竟是女持滅火器狠噴男友家

新北市消防局今天中午獲報，土城區一處18層樓的集合式住宅大樓有煙冒出，疑似發生火警，消防人員及警方獲報到場，無火煙跡象，經查，竟是情侶吵架，女子不滿遭男友鎖在大門外，不讓其進屋內，一時氣憤隨手拿起社區滅火器，朝男友住處狂噴，導致大樓內煙霧瀰漫，並非有火警發生。

雙方雖互不提告，因當事雙方為男女朋友關係，警方以家暴案件依規定送市府家庭暴力暨性侵害防治中心列管。

今天中午12時許，新北市消防局獲報土城區中央路四段一處18層樓高的集合式住宅大樓有煙冒出，派遣1中隊4分隊12輛各式車輛前往搶救，初期指揮官途中回報未發現濃煙，到達現場察看也無火煙跡象，詢問關係人後得知原來是一對情侶吵架，男生將女友鎖在大門外，不讓其進屋內，女子疑因一時氣憤隨手拿起社區放置梯間的滅火器，朝男友住處大門狂噴，產生大量白色粉末飛散，讓其他住戶誤以為有火災發生而報案，虛驚一場。

消防人員發現該社區走廊處裝設的偵煙式探測器，正常會感應啟動梯間排煙設備與火災警報器鳴響，將梯間濃煙藉由排煙機往外抽出，避免濃煙危害居民；警報器鳴響，提醒該棟住戶得知火災發生，依現場狀況進行避難逃生，但剛好社區正進行為期3天消防設備檢修，故無法正常動作。

新北市消防局第五救災救護大隊長鍾世銘表示，今年下半年起，有關各類場所消防安全設備需進行檢修申報前，務必先將消防專業技師或消防士檢查發現有缺失故障部份的消防設備，進行維修堪用正常後，才能進行檢修申報作業，有別於以往，檢修後有缺失在進行改善模式，呼籲平常應維護消防設備正常，維護生命財產安全。