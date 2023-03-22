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倒楣男連續確診三次被當逃兵移送 向檢察官喊冤爭清白

竹縣警偵破連續汽車竊案 男子涉3案遭逮

中央社／ 新竹縣22日電

新竹縣警察局新湖分局今天表示，破獲連續汽車竊盜案，逮捕許姓男子涉及3起以上汽車竊盜案，許男行蹤出沒新竹縣市地區，詢後依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

新竹縣政府警察局新湖分局新豐分駐所所長王韋翔接受媒體聯訪表示，17日接獲民眾報案轎車失竊，隨即組成專案小組，於案發時、地溯源追緝，尋查失竊車輛行蹤。

王韋翔說，專案小組於湖口鄉埋伏多時，19日凌晨發現許姓男子駕駛失竊車輛外出，隨即尾隨，在追捕過程中，許男情急下棄車徒步奔跑逃逸，警方追上將人壓制逮捕，詢後依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

他指出，警方擴大偵辦溯源清查，查出許姓男子行蹤出沒於新竹縣市地區，且還涉嫌另外2起汽車竊盜案，有連續犯案之虞，將持續追查是否還有涉嫌其他汽車竊盜案，以保障民眾財物安全。

新竹 竊盜

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