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影／粗心！桃園大貨車車斗門噴飛擊中賓士 後方機車也遭殃
鍾姓男子昨下午駕駛大貨車行經桃園市龜山區東萬壽路，車斗門疑因未關好，在行駛途中撞擊路燈噴飛，擊中後方轎車，接連導致另輛機車騎士人車倒地，所幸騎士僅輕傷無大礙；警方未發現酒駕，肇事責任待後續調查釐清。
龜山警分局調查，鍾姓男子（68歲）昨天下午5時許駕駛大貨車載著一輛小怪手，沿龜山區東萬壽路往迴龍方向行駛，後車斗門未確實關好、行駛途中擦撞路燈，散落的車斗門噴飛撞上後方黑色賓士轎車；轎車右側車頭遭車斗門畫開，車燈也破損。
駕駛轎車的陳姓男子（55歲）受驚急煞，導致後方機車駕駛連姓男子（45歲）反應不及，撞上轎車車尾後人車倒地；警方獲報後立即趕往現場處理，所幸僅連男手腳擦傷、無大礙，且三方經酒測也都沒有酒駕。
警方呼籲，駕駛車輛開關車門皆應留意後方來車，發動前務必將車門關好，以免影響其他用路人的安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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