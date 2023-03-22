古董神車小迪奧飆車競速摔水溝 再被警方查緝GG了

近日在網路有民眾分享多部古董車二行程機車「Dio」在堤岸道路競速，其中一輛竟直接衝入排水溝，彰化縣芳苑警方查出，競速事件是發生在上周19日，芳苑警分局長洪秋賢表示，競速車輛已涉及公共危險和違反道路交通管理處罰條例，將通知涉案人到案說明並開罰。

社會事件交通版及爆料公社等臉書社團流傳在彰化道路有二行程機車「Dio」競速事件，影片中多名騎士騎著迪奧小50機車一字排開競速往前衝，不料其中一輛竟摔進水溝，現場還有許多人圍觀，引發網友熱議，紛紛留言說「經典已成往事」、「我那個年代的神車」、「神車滑壘填海」。

警方發現此競速影音後，調閱路口監視器比對資料後發現，這群競速民眾是19日下午4 時在芳苑鄉漢寶村海堤道路上競速，並查出是由大型貨車載運近20輛改裝過的Dio機車到場飆速，機車並沒有車牌。