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公墓除草就火警？議員要求查人為縱火 消防局長：可鑑定

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市消防局統計3月6日至19日包含公墓、雜草、廢棄物及田野火警高達232件，比去年同期多62件，讓打火兄弟疲於奔命，甚至傳出倒車滑落邊坡意外 ，幸好只受輕傷，議員今天在議會臨時會指出，聽說區公所發包公墓整修除草就會起火？消防局長李明峯說是否人為縱火可以透過鑑定。

李明峯說有聽說這種講法，也會和民政局長姜淋煌討論如何加強宣導防範。姜淋煌表示，多數並不是公墓火警，很多是山林及雜草火警，而且公墓除草有嚴格規定不能放火燒，必須由環保局清運，已要求各區公所加強宣導。

南市消防局指出，今年南部已經長達超過500天沒下大雨而使得山林田野環境相當乾燥，火災一旦發生燎原速度直線上升，消防人員更加疲於四處奔波滅火，希望宣導掃墓民眾緬懷先人掃墓不用火源，希望能有效減少墓地雜草火災的發生頻率。

今天多位議員關切公墓及雜草火警頻傳，問消防局長有無聽說「區公所發包公墓整修就會起火」，應該好好除草卻放一把火燒掉，南部已經在缺水還要滅火， 要求消防局調查疑似可能為人為火警，並查出火警的原因，也要求民政局和公所落實公墓管理。

區公所指出，在公墓布置水桶水袋供市民使用，並雇工清除雜草雜木並加強公墓巡檢，建議民眾也可以透過其他方式來整理墓地。例如，使用割草機、割草刀、電鋸等工具，將雜草割斷，以正確方式清除雜草，以期能有效減少墓地雜草火災的發生頻率。

消防局提醒民眾在祭拜時，務必遵守公墓相關規定，禁止焚燒野草，不要隨意丟棄香火、煙蒂等物品，也要注意不要在公墓內燃放煙火等危險物品，共同維護公共秩序和墓地安全。

清明節快到，各地公墓均加強除草中。圖／麻豆區公所提供
清明節快到，各地公墓均加強除草中。圖／麻豆區公所提供
台南新化知義山區日前傳出山林火警，還動用直昇機滅火。圖／台南市消防局提供
台南新化知義山區日前傳出山林火警，還動用直昇機滅火。圖／台南市消防局提供
台南市2周公墓、雜草、廢棄物及田野火警高達232件，比往年同期增加62件，消防局和公所加強到公墓宣導。圖／麻豆區公所提供
台南市2周公墓、雜草、廢棄物及田野火警高達232件，比往年同期增加62件，消防局和公所加強到公墓宣導。圖／麻豆區公所提供

火災 議員

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