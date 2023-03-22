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欲挽回一年感情不成 新北男怒持刀劃傷女友遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市王姓男子，欲挽回陳姓女友感情，今天清晨，持刀前往陳女新莊區上班地點談合被陳女拒絕。王男一怒，水果刀劃傷陳女左手臂、手指、胸口，導致多處撕裂傷，所幸沒有大礙。王男當場被逮帶回偵辦，警詢後依傷害罪嫌送辦。

經調查，王姓男子（35歲）與陳姓女友（39歲），兩人分屬在不同連鎖加油站工作，去年（2022年）兩人透過一場餐敘結識，彼此相談甚歡，在王男追求下陳女允應，兩人開始交往。近來兩人感情不睦，陳女疑又另結識新歡，多次向王男提及分手，但王男愛到無法自拔苦苦挽回。

今天清晨6時許，王男帶的一把水果刀，前往陳女位於新北市新莊區新樹路加油站談合。兩人談沒多久，就在加油站內樓梯間爭吵，任由王男如何激情求合，陳女態度依然堅決，拒絕復合。

沒想到，王男一怒，從隨身包包內抽出一把水果刀，朝著陳女一陣揮舞恐嚇，過程中，不慎劃傷陳女左手臂、右手指、胸口，導致多處撕裂傷，劉姓員工驚見趕緊報警。警、消獲報到場，經檢視陳女傷勢，沒有生命危險，緊急協助包紮止血，協助送醫急救。警方當場帶回王男返所偵辦，警詢後依傷害罪嫌移送法辦。

王男持這把水果刀砍傷陳姓女友。記者曾伯愷／翻攝
王男持這把水果刀砍傷陳姓女友。記者曾伯愷／翻攝
王男、陳女在新北市新莊區一家加油站樓梯間內談合不成，王持刀砍傷陳女當場遭逮。記者曾伯愷／翻攝
王男、陳女在新北市新莊區一家加油站樓梯間內談合不成，王持刀砍傷陳女當場遭逮。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區王男因感情糾紛，持刀砍傷陳姓女友，當場被警方逮捕移送偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區王男因感情糾紛，持刀砍傷陳姓女友，當場被警方逮捕移送偵辦。記者曾伯愷／翻攝
王男、陳女在新北市新莊區一家加油站樓梯間內談合不成，王持刀砍傷陳女當場遭逮。記者曾伯愷／翻攝
王男、陳女在新北市新莊區一家加油站樓梯間內談合不成，王持刀砍傷陳女當場遭逮。記者曾伯愷／翻攝

傷害罪

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