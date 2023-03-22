前總幹事遭3黑衣人毆打 宜蘭燈篙林道促進會：私人恩怨

宜蘭66歲男子莊東隆前天騎車到自家農場時，遭3名黑衣人持棍棒毆打成傷，警方昨天火速逮人，卻被傳出此事發生與縣內知名的燈篙林道有關。員山鄉燈篙林道促進會表示，當事人雖是促進會前總幹事，但此事應屬個人恩怨，與燈篙促進會無關，且事發地點位於礁溪鄉，也不是員山鄉。

莊東隆20日上午騎機車前往礁溪鄉二結村自家農場，正要停車時，突然衝出3名黑衣人，手持棍棒毆打，他趕緊跑掉，但小腿、膝蓋等多處挫傷，莊立即報警查辦，礁溪警分局透過監視器畫面掌握嫌犯身分，昨天查獲呂姓、張姓、陳姓、藍姓男子到案，其中呂男疑似負責接應，其他3人涉嫌持棍打人，全案依傷害、恐嚇及妨害秩序罪移送地檢署偵辦。

員山鄉燈篙林道近來火紅，平日是熱門的運動健身步道，日前也剛結束櫻花季美景。毆打事件發生後，由於當事人的前身分，造成各界及媒體報導與燈篙林道產生連結，更有人誤以為黑衣人犯案與燈篙林道有關，讓林道促進會感到困擾。