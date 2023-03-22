八軍團曾文水庫清淤翻車2傷送醫 軍方說明肇因：轉彎不慎

陸軍8軍團54工兵群今上午10時執行曾文水庫疏濬任務時車輛翻車，造成駕駛與車長手部骨折，送醫無生命危險，8軍團發布新聞稿說，初步調查，疑因車輛轉彎不慎側倒，軍團指揮官已親赴醫院慰問受傷官兵，給予最佳醫療照護。

據知，受傷的2人均由嘉義大埔衛生所後再轉送至嘉義聖馬爾定醫院救治，26歲駕駛陳男，右手臂擦挫傷，33歲副駕駛陳男右手臂脱臼，意識清楚，兩人沒有生命危險。

這起事故發生在嘉義縣大埔區曾文水庫上游集水區，8軍團54工兵群本月15日執行疏浚作業，預計6月15日清淤30萬方，上午這起事故，由軍方人員自行送醫，包括台南、嘉義消防局、南水局均未獲報。