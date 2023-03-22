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影／騎贓車大辣辣路過蘆洲警分局門口 偷車不到1小時就被逮

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

52歲鄭姓男子前天凌晨在新北市蘆洲區長榮路偷竊機車，殊不知早已被警方盯上，他卻大辣辣騎車經過蘆洲警分局大門口，立刻被2名警員騎機車包抄，鄭嫌棄車逃進某社區騎樓想躲，當場就被揪了出來。

1名21歲女子20日凌晨1時許，焦急衝進三民派出所報案，聲稱剛剛停在蘆洲區長榮路旁的機車遭竊。警方立刻調閱監視器，發現是1名身穿雨衣的男子偷走，研判應該還沒騎遠，隨即通報線上警網攔截圍捕。

結果竊嫌竟然於凌晨2時許，騎車沿長榮路通過蘆洲警分局大門口，2名警員騎機車巡邏正在找他，立刻加速追捕。過沒多久，鄭嫌把機車棄置在長榮路旁拔腿就跑，衝進某社區騎樓想躲，但遇到死路，當場被逮。

許嫌聲稱看見機車鑰匙沒拔下，臨時起意偷走，正準備騎到五股區訪友，路過蘆洲警分局門口，萬萬沒想到這麼快就被發現，不到1個小時就落網。警詢後將他依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

鄭姓男子剛剛偷竊機車，自以為尚未被發現，大辣辣騎乘經過蘆洲警分局門口。2名員警騎機車立刻追上，他犯案不到1小時就被逮捕歸案。記者林昭彰／翻攝
鄭姓男子剛剛偷竊機車，自以為尚未被發現，大辣辣騎乘經過蘆洲警分局門口。2名員警騎機車立刻追上，他犯案不到1小時就被逮捕歸案。記者林昭彰／翻攝

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