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不當「行人地獄」台中大執法2大開單熱區、7成是機車族
台灣交通環境令人詬病，被稱為「行人地獄」，加上近期發生重大交通事故，台中市警局規劃2周「行人正義大執法」。烏日警分局統計，8天共取締127件違規，機車族占了7成，又以高鐵特區、東海商圈為二大熱區。
台中市警局烏日分局說明， 烏日分局為貫徹保護行人路權，執行「行人正義大執法」，加強重要路口稽查，3月13日至20日共計取締「未禮讓行人違規」127件違規行為。
警方說明，依據道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行者，處1200以上、3600元以下罰鍰。以汽車前懸進入行人穿越道，距離行人位置1個車道或3個枕木紋（約3公尺)以內，為取締認定基準。
基層員警表示，「行人正義大執法」剛開始的開單量最高，其中又以機車族因機動性強、車身窄，以為可以「鑽」過去，沒有在路口停等被開單，部分駕駛對行人距離質疑，因此全程都有錄影，近日因駕駛人知道警方在大執法，案件數有明顯下降。
台中市警局烏日分局長尤啓南呼籲，汽車駕駛人行經路口應確實保持「停」、「讓」良好習慣，尊重行人路權，行人也應當遵守相關法規，遵守號誌、標誌、標線及指揮規定，確保用路安全。
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