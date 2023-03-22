中警組長穿制服用餐多顆「蛋」 同事上網靠北結果一面倒

台灣目前鬧蛋荒，雞蛋供需引發關注，但台中市有一名警官在臉書發文分享，穿制服早餐店用餐時，店家送一顆滷蛋的經歷，遭其他同事截圖後，投訴到「靠北police」質疑，不過該篇投訴貼文卻遭其他基層砲轟，認為警察穿制服用餐是陳國恩當署長時的德政，獲得店家支持，「應該與有榮焉，不要踐踏好意」。

台中市警局督察長郭士傑表示，基層同仁工作繁重，用餐時間不固定也不正常，過去陳國恩當署長時期，就有開放同仁可以穿著制服用餐，也希望外界可以給予支持，而店家支持警察，看到警察穿制服用餐時，願意加碼、加料，警方都是表達感謝，也會激勵同仁用更努力的態度，不辜負市民期待，完善台中市治安。

警察穿制服用餐議題，早在陳國恩當署長時期，就有廣泛討論，當時不少穿制服的警員，前往超商、餐廳購買餐點時，常遭民眾檢舉，造成警員服勤用餐，還得「偷偷摸摸」躲在警備車內，或是民眾看不到的地方，才能進食、補充體力，因引發社會議論與基層困擾，警政署在2016年時就發函指示，從寬認定警員穿制服的購餐原則，不論勤務中或勤餘都能外購餐。

一名清水警分局曾姓組長近日在臉書分享，自己穿制服前往一家早餐店用餐時，店家在炒麵中多給一顆滷蛋，曾在貼文分享「原來穿制服去吃早餐有送滷蛋」，但沒想到該則貼文，被同事截圖後，前天發送到臉書粉絲頁「靠北police」嘲諷。