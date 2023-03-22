快訊

六千聰明領／普發現金全攻略 哪種更快撥款？哪種代領方便？

何博文參選淡水 賴清德扮要角鞏固湧言會與正國會合作

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中警組長穿制服用餐多顆「蛋」 同事上網靠北結果一面倒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台灣目前鬧蛋荒，雞蛋供需引發關注，但台中市有一名警官在臉書發文分享，穿制服早餐店用餐時，店家送一顆滷蛋的經歷，遭其他同事截圖後，投訴到「靠北police」質疑，不過該篇投訴貼文卻遭其他基層砲轟，認為警察穿制服用餐是陳國恩當署長時的德政，獲得店家支持，「應該與有榮焉，不要踐踏好意」。

台中市警局督察長郭士傑表示，基層同仁工作繁重，用餐時間不固定也不正常，過去陳國恩當署長時期，就有開放同仁可以穿著制服用餐，也希望外界可以給予支持，而店家支持警察，看到警察穿制服用餐時，願意加碼、加料，警方都是表達感謝，也會激勵同仁用更努力的態度，不辜負市民期待，完善台中市治安。

警察穿制服用餐議題，早在陳國恩當署長時期，就有廣泛討論，當時不少穿制服的警員，前往超商、餐廳購買餐點時，常遭民眾檢舉，造成警員服勤用餐，還得「偷偷摸摸」躲在警備車內，或是民眾看不到的地方，才能進食、補充體力，因引發社會議論與基層困擾，警政署在2016年時就發函指示，從寬認定警員穿制服的購餐原則，不論勤務中或勤餘都能外購餐。

一名清水警分局曾姓組長近日在臉書分享，自己穿制服前往一家早餐店用餐時，店家在炒麵中多給一顆滷蛋，曾在貼文分享「原來穿制服去吃早餐有送滷蛋」，但沒想到該則貼文，被同事截圖後，前天發送到臉書粉絲頁「靠北police」嘲諷。

投訴貼文提到「是不是很多人都買不到蛋？幹嘛買呢？就跟我們清水組長一樣，穿著制服去吃飯就有蛋了」，貼文的酸度滿點，不過卻無法獲得其他基層認同，短短兩天就累積的300多則的留言，但留言都支持曾姓組長，直說穿制服用餐沒錯，而店家支持警察的具體行為，也應該感謝，還反酸投訴者「店家對警察釋出善意，您應該與有榮焉，而不是這樣踐踏人家的好意」。

台中市清水警分局曾姓警官分享到早餐店用餐，店家送滷蛋的狀況，被其他同事投訴到臉書粉絲頁，引來其他基層力挺曾與店家。圖／摘自臉書靠北police
台中市清水警分局曾姓警官分享到早餐店用餐，店家送滷蛋的狀況，被其他同事投訴到臉書粉絲頁，引來其他基層力挺曾與店家。圖／摘自臉書靠北police
台中市清水警分局曾姓警官分享到早餐店用餐，店家送滷蛋的狀況，被其他同事投訴到臉書粉絲頁，引來其他基層力挺曾與店家。圖／摘自臉書靠北police
台中市清水警分局曾姓警官分享到早餐店用餐，店家送滷蛋的狀況，被其他同事投訴到臉書粉絲頁，引來其他基層力挺曾與店家。圖／摘自臉書靠北police
台中市清水警分局曾姓警官分享到早餐店用餐，店家送滷蛋的狀況，被其他同事投訴到臉書粉絲頁，引來其他基層力挺曾與店家。圖／摘自臉書靠北police
台中市清水警分局曾姓警官分享到早餐店用餐，店家送滷蛋的狀況，被其他同事投訴到臉書粉絲頁，引來其他基層力挺曾與店家。圖／摘自臉書靠北police

制服 警察 早餐店

延伸閱讀

蛋荒危機要顧營養 萬里里長募雞蛋送到弱勢家庭

不敵蛋荒！澎湖最萌「澎湖龜」鮮奶雞蛋糕宣告暫停業

農委會專案進口雞蛋解蛋荒 綠委要求調降關稅至今年底

他PO永和自助餐店「滿滿的蛋」 便當照讓許多網友喊：好便宜

相關新聞

陸軍八軍團執行曾文水庫疏浚翻車 2人送醫

陸軍8軍團54工兵群今日上午10時執行曾文水庫疏濬任務不明原因翻車，造成駕駛與車長手部骨折，無生命危險，送嘉義聖馬爾定醫院...

桃園男深夜墜樓身首分離家屬悲痛欲絕 「斷頭原因」是它

桃園市桃園區一名男子今0時許自市區高樓23樓處墜下，身首分離，警方確認斷頭原因是墜落時頸部撞上4樓廣告看板燈架，現場也找...

欲挽回一年感情不成 新北男怒持刀劃傷女友遭逮

新北市王姓男子，欲挽回陳姓女友感情，今天清晨，持刀前往陳女新莊區上班地點談合被陳女拒絕。王男一怒，水果刀劃傷陳女左手臂、...

前總幹事遭3黑衣人毆打 宜蘭燈篙林道促進會：私人恩怨

宜蘭66歲男子莊東隆前天騎車到自家農場時，遭3名黑衣人持棍棒毆打成傷，警方昨天火速逮人，卻被傳出此事發生與縣內知名的燈篙...

協助曾文水庫清淤2阿兵哥翻車受傷 送醫治療後無大礙

陸軍第八軍團所轄54工兵群協助曾文水庫清淤作業，上午有輛傾卸車因轉彎不慎造成側倒，駕駛及車長送往嘉義市聖馬爾定醫院診治，...

八軍團曾文水庫清淤翻車2傷送醫 軍方說明肇因：轉彎不慎

陸軍8軍團54工兵群今上午10時執行曾文水庫疏濬任務時車輛翻車，造成駕駛與車長手部骨折，送醫無生命危險，8軍團發布新聞稿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦