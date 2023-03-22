金門民眾去年遭詐騙1.1億 陳福海「獻聲」防詐宣導

宣導反詐騙，各縣市首長拚了，繼新竹市長高虹安錄製防詐宣導音檔，獻唱五月天的《突然好想你》，金門縣警局今天也表示，成立「打詐金門隊」啟動全面識詐，並邀請金門縣長陳福海獻聲防詐宣導，由他「親聲」錄製一段廣播錄音，透過垃圾車穿梭於大街小巷播放宣導，提醒民眾不要被騙，將反詐常識融入日常生活，讓民眾有感。

據了解，台灣的詐騙案件逐年增加，前年全民遭詐騙數字高達5百多億，去年則成長為731億，全國報案的案件有14萬5千多件，當中金門也佔了296件 ，金門民眾遭詐騙約為1億1千多萬，算是史上遭詐騙金額最高的一次， 據了解，金門常見的遭詐手法前三名有：叫你解除分期付款、假投資與假網拍等。

陳福海此次受邀擔任打詐「金門隊長」，據了解，他非常重視詐騙防制工作，親自「獻聲」錄製防詐騙廣播錄音，並指示警察局、環保局及鄉、鎮公所清潔隊跨單位合作，動員本縣所有垃圾車、資源回收車強力推播，期透過「地毯式」、「零死角」推播放送，將宣導觸角延伸大街小巷、士農工商，教導鄉親認識詐騙，加強阻詐力道，為鄉親守住畢生積蓄。