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金門民眾去年遭詐騙1.1億 陳福海「獻聲」防詐宣導

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

宣導反詐騙，各縣市首長拚了，繼新竹市長高虹安錄製防詐宣導音檔，獻唱五月天的《突然好想你》，金門縣警局今天也表示，成立「打詐金門隊」啟動全面識詐，並邀請金門縣長陳福海獻聲防詐宣導，由他「親聲」錄製一段廣播錄音，透過垃圾車穿梭於大街小巷播放宣導，提醒民眾不要被騙，將反詐常識融入日常生活，讓民眾有感。

據了解，台灣的詐騙案件逐年增加，前年全民遭詐騙數字高達5百多億，去年則成長為731億，全國報案的案件有14萬5千多件，當中金門也佔了296件 ，金門民眾遭詐騙約為1億1千多萬，算是史上遭詐騙金額最高的一次， 據了解，金門常見的遭詐手法前三名有：叫你解除分期付款、假投資與假網拍等。

陳福海此次受邀擔任打詐「金門隊長」，據了解，他非常重視詐騙防制工作，親自「獻聲」錄製防詐騙廣播錄音，並指示警察局、環保局及鄉、鎮公所清潔隊跨單位合作，動員本縣所有垃圾車、資源回收車強力推播，期透過「地毯式」、「零死角」推播放送，將宣導觸角延伸大街小巷、士農工商，教導鄉親認識詐騙，加強阻詐力道，為鄉親守住畢生積蓄。

金門警方也提醒民眾，詐騙手法雖日新月異，但萬變不離談錢，謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查證」，提高警覺，多加查證，並同時遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，如有疑問可隨時撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助，以避免自身財產遭詐騙。

為了宣導反詐騙，金門縣警局成立「打詐金門隊」啟動全面識詐，並邀請金門縣長陳福海獻聲防詐宣導，由他「親聲」錄製一段廣播錄音，透過垃圾車穿梭於大街小巷播放宣導。圖／警方提供
為了宣導反詐騙，金門縣警局成立「打詐金門隊」啟動全面識詐，並邀請金門縣長陳福海獻聲防詐宣導，由他「親聲」錄製一段廣播錄音，透過垃圾車穿梭於大街小巷播放宣導。圖／警方提供

詐騙 金門 陳福海

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