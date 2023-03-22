影／新北網購女操作ATM要退款 機警店員報案...警來了

新北市徐姓女子日前在大賣場邊講電話邊操作ATM引起店員注意，員警到場了解，原來徐女先前透過臉書購買當季衣服，接獲網路電商眶稱因臉書被駭客入侵，導致重複交易，需要透過ATM操作來取消交易才能退款，幸好賣場人員即時報警勸阻才未受騙。

誤信網路電商遭駭客入侵騙局，網購被重覆交易，新北市徐姓女子日前到大賣場操作ATM退款，店員見徐女邊聽電話邊操作，熱心報警處理，轄區板橋警分局大觀派出所員警汪昶安、鄭富才到場解說後帶徐女返回派出所受理報案。

據了解，家住板橋的徐姓女子，本月16日晚上接獲詐騙電話，因之前於臉書購買當季衣服，網路電商眶稱因臉書被駭客入侵，導致之前所購買衣服的貨款，因系統被駭導致重複交易，需要透過ATM操作來取消12筆交易紀錄，由於該電話為電商來電，徐女誤以為真，沒有懷疑，依照電話指示到住家附近賣場的ATM進行退款操作，直到機警店員發現有異報案，警方立刻到場處理，才成功保住徐女1萬多元。