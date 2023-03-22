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陸軍八軍團執行曾文水庫疏浚翻車 2人送醫

聯合報／ 記者謝進盛呂慧瑜王昭月陳弘逸／台南即時報導

陸軍8軍團54工兵群今日上午10時執行曾文水庫疏濬任務不明原因翻車，造成駕駛與車長手部骨折，無生命危險，送嘉義聖馬爾定醫院，八軍團已證實上情，稍晚將發布新聞稿說明。

據知，這起事故在嘉義縣大埔區曾文水庫上游集水區，8軍團54工兵群本月15日執行疏浚作業，預計在6月15日清淤30萬方，上午這起事故，由軍方人員自行送醫，包括台南、嘉義消防局、南水局均未獲報。

陸軍八軍團今午證實，所轄54工兵群今天上午執行曾文水庫清淤任務時，一輛傾卸車車疑轉彎不慎造成側倒，造成駕駛及車長受傷送醫，兩人分別手臂脫臼及挫傷，經治療已無大礙；軍團指揮官已親赴醫院慰問受傷官兵。

陸軍八軍團指出，國軍重視執行任務的安全維護，每天施工前均會實施勤前教育與安全檢查，確保安全無虞才執行任務，這次工兵部隊全力投入南部抗旱任務，不慎發生意外，針對此案，將編專案小組，釐清肇因，避免類案再生。

陸軍八軍團54工兵群執行曾文水庫疏浚上午傳翻車，2名軍人送醫。圖／民眾提供
陸軍八軍團54工兵群執行曾文水庫疏浚上午傳翻車，2名軍人送醫。圖／民眾提供
陸軍八軍團54工兵群執行曾文水庫疏浚上午傳翻車，2名軍人送醫。圖／民眾提供
陸軍八軍團54工兵群執行曾文水庫疏浚上午傳翻車，2名軍人送醫。圖／民眾提供

嘉義 陸軍

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