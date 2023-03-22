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桃園男深夜墜樓身首分離家屬悲痛欲絕 「斷頭原因」是它

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區一名男子今0時許自市區高樓23樓處墜下，身首分離，警方確認斷頭原因是墜落時頸部撞上4樓廣告看板燈架，現場也找到手機、衣物；家屬凌晨到案悲痛萬分，對死因無意見，警方將報請桃園地檢署相驗釐清。

據了解，33歲楊姓男子今深夜0時許墜樓，頭顱與身體分離、滾到對面KTV旁超商，嚇壞目擊民眾；警方獲報後到場採證、封鎖現場，在大樓23樓處發現男子的衣物、手機等，並聯繫家屬。

據悉，楊男已婚，近期疑遭逢經濟困境，生前曾傳訊家人告別，隨即失聯，母親今凌晨接獲警方通知到案時，悲痛萬分，但對死因並無意見，確切死因將待警方報請檢方相驗釐清。

楊男撞上的4樓廣告燈架損毀，帆布也有明顯破損，目前查無疑似外力介入的跡證。

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桃園一名男子今深夜自高樓墜下，脖子撞上廣告鐵架、身首分離，家屬獲悉悲痛欲絕。記者楊湛華／攝影
桃園一名男子今深夜自高樓墜下，脖子撞上廣告鐵架、身首分離，家屬獲悉悲痛欲絕。記者楊湛華／攝影
廣告看板少了一截燈架，警方認為是男子斷頭主因。記者楊湛華／攝影
廣告看板少了一截燈架，警方認為是男子斷頭主因。記者楊湛華／攝影
一名男子昨0時許自桃園市區一棟大樓23樓處墜落，頸部撞上4樓健身房廣告看板，身首分離死亡。記者楊湛華／攝影
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