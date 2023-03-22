影／驚悚影片！新北老婦貼車頭過馬路 遭大貨車撞倒捲入車底

新北市五股區民義路陸光國宅前，昨天下午有1名71歲老婦過馬路時，先穿越機車陣才走到斑馬線上，貼著曳引大貨車車頭走，剛好燈號轉換，貨車起步時，司機疑因視線死角沒看到，撞倒老婦捲入車底，肋骨骨折氣胸送醫。

據了解，昨天下午4時47分左右，57歲曾姓司機駕駛曳引大貨車，停在五股區民義路、六合街口斑馬線後等紅燈，車頭右側路肩另有4輛機車也在停紅燈。

這時71歲張姓老婦從路旁拄著雨傘緩緩走近，穿越機車陣走向斑馬線過馬路，幾乎貼著大貨車頭行走，不巧這時燈號轉換，大貨車隨即起步向前，司機疑因視線死角看不到，老婦被撞倒捲入車底，司機察覺立刻停車查看。

當時有2名小學生走到路口看見，嚇得趕緊轉身往後走，另外還有數名機車騎士目擊，連忙大聲呼喊提醒貨車司機。