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新北消今三峽防火演練 呼籲清明掃墓「4不2記得」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

有鑑於清明節掃墓祭祖，墓地火警逐年增加。今天上午新北市消防局第五救災救護大隊，選定三峽區嘉添里第16公墓，進行公墓火警搶救演練，以因應今年清明節可能發生的公墓火警。呼籲，民眾掃墓務必要遵循「4不2記得」原則，既能防範墓地火災發生。

第五救災救護大隊表示，清明節預期轄內各處公墓，必會湧入眾多掃墓祭祖人潮。今天上午，第五大隊派員前往三峽區嘉添里第16公墓，進行公墓火警搶救演練，現場模擬民眾燒金紙祭祖不慎引發雜草火警，消防人員攜帶背負式水袋，布水線進行周界防護、滅火攻擊，藉以因應清明節可能發生的公墓火警。

另外，為防止清明節不時傳出墓地火警，消防局編排警、義消、防宣及志工等人力，在各個公墓地點設置巡邏駐點，負責墓地周邊警戒、巡邏等勤務，並透過各公共場所、學校、民間團體等處，撥放清明專案防火跑馬燈，提醒民眾慎防墓地火災發生。

同時，消防局也會在人潮眾多的墓地主要出入口，設置大型儲水桶及可攜式小水桶，提供民眾重複使用澆熄餘燼，並懸掛大型宣導布條，提醒民眾務必遵循「不」任意焚燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾等「4不2記得」防火原則，以維護山林環境及生命財產安全。

清明節期間，新北消防局派員在各處公墓巡邏駐點。記者曾伯愷／翻攝
清明節期間，新北消防局派員在各處公墓巡邏駐點。記者曾伯愷／翻攝
新北消防透過各公共場所、學校、民間團體，撥放防火跑馬燈提醒民眾目的防火。記者曾伯愷／翻攝
新北消防透過各公共場所、學校、民間團體，撥放防火跑馬燈提醒民眾目的防火。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北消防人員，選在三峽區嘉添里第16公墓，進行公墓火警搶救演練。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北消防人員，選在三峽區嘉添里第16公墓，進行公墓火警搶救演練。記者曾伯愷／翻攝
新北消防局在清明節期間，於各處公墓設置大型儲水桶及可攜式小水桶，提供民眾使用澆熄餘燼。記者曾伯愷／翻攝
新北消防局在清明節期間，於各處公墓設置大型儲水桶及可攜式小水桶，提供民眾使用澆熄餘燼。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北消防人員，選在三峽區嘉添里第16公墓，進行公墓火警搶救演練。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北消防人員，選在三峽區嘉添里第16公墓，進行公墓火警搶救演練。記者曾伯愷／翻攝

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