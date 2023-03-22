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行人正義大執法 駕駛最氣滑手機龜速...行人也有話說

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

近期台中市發生多起汽、機車行經行人穿越道不禮讓行人交通事故，台中市警察局規劃為期2周的「行人正義大執法」，加強稽查取締。對此，王姓駕駛認為，禮讓行人政策立意良好，但有些行人過馬路滑手機、龜速走，看了就令人生氣；有2位孩子的林小姐說，不只斑馬線應禮讓行人，騎樓與人行道都該還給行人通行的權利。

台中市警察局豐原分局在轄內豐原區 、神岡區重要路口加強稽查，8天計取締128件違規行為。開罰前三大路段為：豐原區中正路與東北街口(豐原車站前)、豐原區中正路與和平街口、神岡區的中山路與昌平路口。

開車10多年的王姓駕駛直言，他經常在等待行人通行斑馬線，發覺行人邊走邊滑手機，龜速慢慢通行，「在趕時間時，看了真的一肚子氣」，當然駕駛人要禮讓行人，但行人通行也該尊重駕駛，不要低頭滑手機，安全快速通行。

28歲陳小姐認為，政策立意良好，但政府或執法單位不要只有政策施行這2周才關心行人路權，大家應該將心比心，更要將禮讓文化發揮到日常生活與道路上，才是永久之計。

育有2位幼童的林小姐認為，在台灣帶孩子過馬路要「快、狠、準」，除了幼童身高矮，車輛駕駛不容易發現外，也常發生騎樓、人行道遭攤商、汽機車占據，行人被迫走到馬路上，真的很危險。

近期台中市發生多起汽、機車行經行人穿越道不禮讓行人交通事故，台中市警察局規劃為期2周的「行人正義大執法」，加強稽查取締。圖／台中市警察局豐原分局提供
近期台中市發生多起汽、機車行經行人穿越道不禮讓行人交通事故，台中市警察局規劃為期2周的「行人正義大執法」，加強稽查取締。圖／台中市警察局豐原分局提供

人行道 台中市

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