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影／畫面曝光！台中閃燈路口未讓 計程車撞翻輕熟女刮火光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓計程車司機今天清晨行經北屯區一處閃燈路口時，遇到機車的許姓女子，雙方都未減速、禮讓，導致兩車在路口碰撞，許女連人帶車被撞飛，附近監視器拍下車禍一瞬間，機車撞擊地面滑行時，刮出一條長火光，幸許女無生命危險，肇因待查。

經查，許姓女子（30歲）在今天清晨5時許，騎機車沿北屯區青島路西向直行，當時林姓男子（56歲）駕駛計程車，熱河路南向直行，二車在青島路四段、熱河路一段口的閃燈路口發生碰撞。

許女機車車頭撞上計程車的左前車頭後，連人帶車倒地，還在地面刮行數公尺，冒出一長條火光，全被監視器拍下，許女手腳有擦挫傷，送醫急救後，無生命危險。

第五警分局到場調查，雙方都無酒精濃度，判斷是許女行經閃燈路口時未禮讓，而林男則是未減速，雙方都有肇事原因，詳細的肇因將由交大事故組後續釐清。

第五警分局呼籲，駕駛行經路口應減速停讓，注意往來行車與行人安全無虞狀況下再行駛。

台中市許姓女子今天騎車行經北屯區閃燈路口時，與計程車碰撞，許女手腳擦挫傷送醫。圖／讀者提供
台中市許姓女子今天騎車行經北屯區閃燈路口時，與計程車碰撞，許女手腳擦挫傷送醫。圖／讀者提供
台中市許姓女子今天騎車行經北屯區閃燈路口時，與計程車碰撞，許女手腳擦挫傷送醫，機車車頭毀損。圖／讀者提供
台中市許姓女子今天騎車行經北屯區閃燈路口時，與計程車碰撞，許女手腳擦挫傷送醫，機車車頭毀損。圖／讀者提供
台中市許姓女子今天騎車行經北屯區閃燈路口時，與計程車碰撞，計程車左前車頭受損。圖／讀者提供
台中市許姓女子今天騎車行經北屯區閃燈路口時，與計程車碰撞，計程車左前車頭受損。圖／讀者提供

計程車 監視器

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