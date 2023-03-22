聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／桃園機車猛撞轉向賓士廂型車 騎士卡車底幸運撿一命
桃園市54歲王姓男子駕駛賓士營業用廂型車今天上午行經平鎮區延平路二段一處巷口右轉，21歲邱姓男子騎乘機車煞車不及，邱男人車摔倒撞擊遭廂型車壓到卡在車底，消防員救援脫困，邱男右鎖骨骨折及身上多處擦挫傷，送醫急救沒有大礙，幸運撿回一命，警方正調查車禍肇事原因釐清責任。
警方、桃園消防局表示，王姓男子駕駛一輛賓士營業用廂型車行經台1線延平路二段400巷口，他開車右轉該巷子過程，後方邱姓男子騎乘機車快速行進，發現巷口廂型車煞車不及，連人帶車摔倒滑行，邱男瞬間遭該輛賓士廂型車壓到卡在車底。
消防員、救護車據報趕抵車禍現場，發現邱男卡在車底，消防員緊急利用救助器材協助邱男脫困，意外造成邱男右鎖骨骨折、下巴及身上多處擦挫傷，意識清醒，經送醫急救沒有大礙。
警方表示，經檢測王男、邱男2人酒測值0，雙方均無酒駕情事，警方調閱車禍事故監錄器，進一步調查車禍肇事原因及釐清肇事責任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言