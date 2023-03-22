影／桃園機車猛撞轉向賓士廂型車 騎士卡車底幸運撿一命

桃園市54歲王姓男子駕駛賓士營業用廂型車今天上午行經平鎮區延平路二段一處巷口右轉，21歲邱姓男子騎乘機車煞車不及，邱男人車摔倒撞擊遭廂型車壓到卡在車底，消防員救援脫困，邱男右鎖骨骨折及身上多處擦挫傷，送醫急救沒有大礙，幸運撿回一命，警方正調查車禍肇事原因釐清責任。

警方、桃園消防局表示，王姓男子駕駛一輛賓士營業用廂型車行經台1線延平路二段400巷口，他開車右轉該巷子過程，後方邱姓男子騎乘機車快速行進，發現巷口廂型車煞車不及，連人帶車摔倒滑行，邱男瞬間遭該輛賓士廂型車壓到卡在車底。

消防員、救護車據報趕抵車禍現場，發現邱男卡在車底，消防員緊急利用救助器材協助邱男脫困，意外造成邱男右鎖骨骨折、下巴及身上多處擦挫傷，意識清醒，經送醫急救沒有大礙。