女子網賣遊戲帳號掉入陷阱 險遭詐騙6萬元

台南24歲蔡姓女子昨天要出售辛苦經營的手遊帳號6萬元，買家和她聯繫後，提供一個不知名的遊戲交易平台網址，但蔡女欲從平台帳戶取款時出現異常，客服人員並要求蔡女儲值6萬才能解鎖，所幸警方提醒勸說，她才知這是詐騙集團圈套。

24歲蔡女的手遊遊戲帳號價值6萬多元，昨天在臉書上開價6萬元待售，有名男子買家主動聯繫，他以擔心遭詐為由，向蔡女提議在遊戲交易平台進行交易，並貼心提供遊戲交易平台網址。沒想到男子所稱的第三方交易平台，卻讓蔡女掉入詐騙的陷阱。

蔡女配合買家提供的交易平台開戶，男子佯稱已匯款6萬元到她平台上帳號，事後蔡女要提現時，平台客服卻通知蔡女註冊時提供的銀行帳號有誤，交易平台帳戶遭凍結無法提款。蔡女為解除凍結的平台帳戶，依客服人員指示需要匯款同樣交易金額6萬元至官方「儲值帳戶」，蔡女驚覺有異，趕緊向台南市警二分局民權所求助。