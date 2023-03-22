聽新聞
test
0:00 / 0:00
女子網賣遊戲帳號掉入陷阱 險遭詐騙6萬元
台南24歲蔡姓女子昨天要出售辛苦經營的手遊帳號6萬元，買家和她聯繫後，提供一個不知名的遊戲交易平台網址，但蔡女欲從平台帳戶取款時出現異常，客服人員並要求蔡女儲值6萬才能解鎖，所幸警方提醒勸說，她才知這是詐騙集團圈套。
24歲蔡女的手遊遊戲帳號價值6萬多元，昨天在臉書上開價6萬元待售，有名男子買家主動聯繫，他以擔心遭詐為由，向蔡女提議在遊戲交易平台進行交易，並貼心提供遊戲交易平台網址。沒想到男子所稱的第三方交易平台，卻讓蔡女掉入詐騙的陷阱。
蔡女配合買家提供的交易平台開戶，男子佯稱已匯款6萬元到她平台上帳號，事後蔡女要提現時，平台客服卻通知蔡女註冊時提供的銀行帳號有誤，交易平台帳戶遭凍結無法提款。蔡女為解除凍結的平台帳戶，依客服人員指示需要匯款同樣交易金額6萬元至官方「儲值帳戶」，蔡女驚覺有異，趕緊向台南市警二分局民權所求助。
警員陳科志、吳達義，向蔡女勸說詐團常於社群平台販售購買遊戲虛寶或熱門遊戲帳號貼文吸引民眾洽詢，民眾接洽確認購買後，歹徒會要求轉帳匯款，或引導民眾到假冒遊戲交易平台、假客服再稱操作錯誤，致帳號遭凍結需支付保證金，對方收到保證金後即人間蒸發，蔡女這才驚覺遇到詐騙，打消匯款念頭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言