天九牌賭場藏身鐵皮屋 南警破獲31名賭客法辦
台南市安南區北安路三段一處鐵皮屋，近來被民眾檢舉出入人數眾多複雜，警方連日來蒐證後，今天前往查緝破獲天九牌賭場，查獲賭場莊姓負責人，男女賭客31人，查扣賭資4萬7000元。警詢後分別依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，社會秩序維護法裁罰。
台南市警三分局執行警政署「清源2.0專案」，發現安南區北安路3段附近一鐵皮屋出入複雜，今天凌晨1點25分持台南地方法院所核發搜索票前往查緝，查獲天九牌職業賭場。
「不要動！蹲下」市警三分局和保安大隊共出動20名員警，進入鐵皮屋後喝令賭客不要動，由於鐵皮屋後方鄰近稻田空地，數名賭客躲到鐵皮屋後方空地，全部被優勢警力控制帶回法辦。
現場查扣賭資4萬7千元、抽頭金1萬2千200元、天九牌已開封1副、骰子84顆、租賃契約書1本 。據了解，莊姓負責人（30歲）供稱他向房東租場地，從今年3月中旬起開始經賭場。警詢後莊依賭博罪嫌移送台南地檢署法辦。賭客部分依違反社會秩序維護法裁罰。
警方說，警政署「清源2.0專案」如火如荼進行，有別於過去「清源專案」執行方式，這次「清源2.0專案」詳列七大執行目標，包含毒品、賭博、槍械、詐欺機房、解體工廠及私行拘禁場所等等，並要求轄區警方盤點「高風險場所」，像是工地、鐵皮屋、複雜社區及旅宿業，同時結合「社區警政再出發」，要將潛藏在社區的犯罪通通趕出社區。
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