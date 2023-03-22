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影／機車上有蛇！騎士嚇到衝進消防隊 新北動保處：最近龜殼花特多
1名男子昨天下午在新北市蘆洲區民族路，準備騎機車外出時，赫然看見1條蛇鑽進機車前蓋，他嚇到趕緊去機車行求救，老闆也不敢抓蛇，只好硬著頭皮騎車載著蛇衝到消防隊，深怕騎乘過程中蛇會爬出來。
騎士到機車行時，老闆小心翼翼打開車身前蓋，即看見蜷縮盤成一團、長約50公分的蛇，但是店裡沒有適當工具，怕被咬傷不敢貿然去抓。
他們慌張到忘了打119，騎士反而直接騎著前蓋已掀開的機車去消防隊，很怕騎乘過程中，萬一蛇順著爬到機車龍頭，一定會嚇到摔車。
鷺江消防分隊立刻派員協助，迅速使用捕蛇夾取出小蛇，發現是有毒的龜殼花，後續通知農業局動保處取走。
消防局第三大隊大隊長陳志德表示，近日氣溫逐漸回暖，蛇類或蜂類出沒的機率增加，若住在山區、郊區的民眾應特別注意，牠們較多出沒於陰暗潮濕或雜草叢生處，雖然捕蜂捉蛇業務已回歸動保處，但若遇到危及安全，還是可以求助消防隊。
動保處且透露，最近不知何因，龜殼花頻繁出沒，提醒民眾遇到蛇出沒，應冷靜避免嚇到牠而被攻擊咬傷。
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