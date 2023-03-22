超市當自家廚房 他天天上門偷卻獨漏雞蛋

雲林縣台西警分局日前破獲一起連續竊盜案，逮捕嫌犯一名，警方調查發現，該名竊嫌將超市當成自家廚房，家中缺什麼日用品、食材，就到超市偷竊，反倒是民眾搶買的雞蛋因為容易打破倖免沒被偷竊。

警方調查，該名竊嫌是慣犯，今年50歲，平日靠打零工維生，在麥寮租屋，因收入不穩定，只要家中缺了日用品，像是牙膏，或是缺食材，例如排骨、豬肉等，就到當地的超市偷。

警方釐清後發現犯嫌犯案時會故意身著寬鬆的大外套，每次都偷兩三件物品藏在外套內，另選一件物品結帳，所以不易被察覺，從去年12月29日起至今年2月4日止，共計犯案14件，幾乎天天都上門，簡直把超市當成自家廚房，唯獨雞蛋比較脆弱，擔心被發現，所以沒被偷竊。警方訊後將該嫌依竊盜罪移送法辦。