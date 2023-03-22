快訊

六千聰明領／普發現金全攻略 哪種更快撥款？哪種代領方便？

何博文參選淡水 賴清德扮要角鞏固湧言會與正國會合作

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

超市當自家廚房 他天天上門偷卻獨漏雞蛋

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣台西警分局日前破獲一起連續竊盜案，逮捕嫌犯一名，警方調查發現，該名竊嫌將超市當成自家廚房，家中缺什麼日用品、食材，就到超市偷竊，反倒是民眾搶買的雞蛋因為容易打破倖免沒被偷竊。

警方調查，該名竊嫌是慣犯，今年50歲，平日靠打零工維生，在麥寮租屋，因收入不穩定，只要家中缺了日用品，像是牙膏，或是缺食材，例如排骨、豬肉等，就到當地的超市偷。

警方釐清後發現犯嫌犯案時會故意身著寬鬆的大外套，每次都偷兩三件物品藏在外套內，另選一件物品結帳，所以不易被察覺，從去年12月29日起至今年2月4日止，共計犯案14件，幾乎天天都上門，簡直把超市當成自家廚房，唯獨雞蛋比較脆弱，擔心被發現，所以沒被偷竊。警方訊後將該嫌依竊盜罪移送法辦。

縣警局副局長陳瑞金昨晚到麥寮分駐所頒發破案茶，感謝同仁積極維護治安，對其努力表達肯定與鼓勵，也希望同仁能多加善用警用裝備，以維自身、民眾生命、財產安全。

雲林縣台西警分局破壞連續竊盜，縣警局副局長陳瑞金（右）頒發破案茶。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣台西警分局破壞連續竊盜，縣警局副局長陳瑞金（右）頒發破案茶。記者陳雅玲／翻攝

偷竊 雞蛋

延伸閱讀

影／妙齡女短暫離座就被大叔摸走包 淡水警鎖定特徵追緝

影／只帶老虎鉗想偷電纜 三重竊嫌誤觸高壓電喪命

影／3竊鎖定夾娃娃機高檔3C產品 惡行遍布5縣市

疫後特別條例獨漏公教退撫基金 教團再批漠視公教人員

相關新聞

陸軍八軍團執行曾文水庫疏浚翻車 2人送醫

陸軍8軍團54工兵群今日上午10時執行曾文水庫疏濬任務不明原因翻車，造成駕駛與車長手部骨折，無生命危險，送嘉義聖馬爾定醫院...

桃園男深夜墜樓身首分離家屬悲痛欲絕 「斷頭原因」是它

桃園市桃園區一名男子今0時許自市區高樓23樓處墜下，身首分離，警方確認斷頭原因是墜落時頸部撞上4樓廣告看板燈架，現場也找...

欲挽回一年感情不成 新北男怒持刀劃傷女友遭逮

新北市王姓男子，欲挽回陳姓女友感情，今天清晨，持刀前往陳女新莊區上班地點談合被陳女拒絕。王男一怒，水果刀劃傷陳女左手臂、...

前總幹事遭3黑衣人毆打 宜蘭燈篙林道促進會：私人恩怨

宜蘭66歲男子莊東隆前天騎車到自家農場時，遭3名黑衣人持棍棒毆打成傷，警方昨天火速逮人，卻被傳出此事發生與縣內知名的燈篙...

協助曾文水庫清淤2阿兵哥翻車受傷 送醫治療後無大礙

陸軍第八軍團所轄54工兵群協助曾文水庫清淤作業，上午有輛傾卸車因轉彎不慎造成側倒，駕駛及車長送往嘉義市聖馬爾定醫院診治，...

八軍團曾文水庫清淤翻車2傷送醫 軍方說明肇因：轉彎不慎

陸軍8軍團54工兵群今上午10時執行曾文水庫疏濬任務時車輛翻車，造成駕駛與車長手部骨折，送醫無生命危險，8軍團發布新聞稿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦