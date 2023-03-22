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迎戲水季！消防局訓練救援技能 確保東北角、北海岸安全

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

疫情管制鬆綁加上天氣回暖，新北市消防局預料東北角、北海岸將湧現許多想體驗自然，前往溪、河、海遊憩的民眾。第6消防大隊在清明連假前實施水域救援訓練，提升救生及船艇操作技能，確保水域安全及強化搜救效能。

新北市消防局第6大隊今天表示，清明連假有慎終追遠的清明節，還有享受天倫之樂的婦幼節，許多民眾會安排出遊，東北角和北海岸遊客會增多。除了加強防溺巡邏及勸導，近日也分別在石門遊艇碼頭、金山水尾漁港、萬里瑪鋉漁港、瑞芳水湳洞漁港、貢寮澳仔漁港進行水域救援訓練。

訓練項目包括練習活餌及魚雷浮標救援、個人保護裝備介紹、橡皮艇組裝船外機操作與故障排除、橡皮艇下船、器材車吊掛各式船艇水車下船，操練船艇OTZ形操作、船艇離靠岸、船艇緊急避障、船艇左右側人員落水處置、船艇頂流頂浪、翻船自救、船艇進出港，以及船艇外海駕駛及水上摩托車操作等。

第6消防大隊長羅億田提醒民眾，水域遊憩應選擇有救生人員值勤水域並結伴同行，前往陌生的地方應與有經驗者結伴，避免貿然單獨行動，遇到突發狀況才有人可協助通報求救。

設有「禁止戲水（游泳）」或「水深危險」等禁制標誌的區域，民眾切勿從事任何水上活動。磯釣務必確實穿戴救生衣，並隨時掌握海邊風浪等級及漲、退潮時間，並避免可能忽然來襲的瘋狗浪，以免發生事故。

羅億田表示，如發現有人溺水，應大聲呼叫請求支援，並打119求援，切勿自行冒然下水救援，並察看周圍是否有救生圈等具有浮力物品，作為岸上施救器材。

新北市消防局第6大隊在清明連假前實施水域救援訓練，提升救生及船艇操作技能，確保水域安全及強化搜救效能。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防局第6大隊在清明連假前實施水域救援訓練，提升救生及船艇操作技能，確保水域安全及強化搜救效能。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防局第6大隊在清明連假前實施水域救援訓練，提升救生及船艇操作技能，確保水域安全及強化搜救效能。記者邱瑞杰／翻攝
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