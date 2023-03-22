高雄休旅車擋出入口2男互毆 警疏未開報案證明記申誡

高雄市三民區金獅湖畔停車場3月18日發生2男子互毆糾紛，雙方由三民二警分局鼎金派出所帶回查辦，雙方互控傷害，但是員警在接受報案後，卻未開具「受（處）理案件證明單」給雙方，其中1人投訴警方「吃案」。警方今天表示，員警「疏忽」未依規定開具證明單，記申誡處分。

據了解，3月18日下午2點，白姓男子到金獅湖畔的道德院參拜後，在停車場發現陳姓男子的休旅車擋在停車場出入口，等了約20分鐘，陳才到場移車。白姓男子質問陳，不該將車子擋在出入口惹惱陳，雙方疑發生肢體衝突，陳竟持小鋤頭涉嫌追打白，造成白姓男子耳朵受傷。

警方表示，鼎金派出所員警接獲通報到場，得知雙方「互毆」要互控對方傷害，便將陳、白2人帶回派出所，雙方也在派出所內起口角，經員警勸阻，陳姓男子願意和解，員警才問白姓男子是否要與對方和解，但當下沒和解，後來員警對雙方製作筆錄，已受理雙方報案，並沒外傳的「吃案」。