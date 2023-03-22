快訊

六千聰明領／普發現金全攻略 哪種更快撥款？哪種代領方便？

何博文參選淡水 賴清德扮要角鞏固湧言會與正國會合作

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄休旅車擋出入口2男互毆 警疏未開報案證明記申誡

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市三民區金獅湖畔停車場3月18日發生2男子互毆糾紛，雙方由三民二警分局鼎金派出所帶回查辦，雙方互控傷害，但是員警在接受報案後，卻未開具「受（處）理案件證明單」給雙方，其中1人投訴警方「吃案」。警方今天表示，員警「疏忽」未依規定開具證明單，記申誡處分。

據了解，3月18日下午2點，白姓男子到金獅湖畔的道德院參拜後，在停車場發現陳姓男子的休旅車擋在停車場出入口，等了約20分鐘，陳才到場移車。白姓男子質問陳，不該將車子擋在出入口惹惱陳，雙方疑發生肢體衝突，陳竟持小鋤頭涉嫌追打白，造成白姓男子耳朵受傷。

警方表示，鼎金派出所員警接獲通報到場，得知雙方「互毆」要互控對方傷害，便將陳、白2人帶回派出所，雙方也在派出所內起口角，經員警勸阻，陳姓男子願意和解，員警才問白姓男子是否要與對方和解，但當下沒和解，後來員警對雙方製作筆錄，已受理雙方報案，並沒外傳的「吃案」。

高雄市警三民二分局督察組今天表示，陳姓警員完成雙方的報案程序，最後卻「疏忽」，沒開具「受（處）理案件證明單」給雙方，有明顯瑕疵，依規定對陳姓警員記申誡2次，所長負連帶責任，申誡1次。

陳姓、白姓2男子因停車擋道發生糾紛，員警到場勸阻。記者林保光／翻攝
陳姓、白姓2男子因停車擋道發生糾紛，員警到場勸阻。記者林保光／翻攝
陳姓、白姓2男子因停車擋道發生糾紛。記者林保光／翻攝
陳姓、白姓2男子因停車擋道發生糾紛。記者林保光／翻攝

停車場 高雄市 休旅車

延伸閱讀

休旅車滿載下班工人國道車禍躺路中 7人受傷3人送醫

7旬翁迷走 銀行員助安置報案 中和警這一招帶他回家

韓國女團粉絲購票受騙無法進場 警居中撮合她找到票皆大歡喜

不願分手…男子守在女友家門前 與對方3友互毆5人全送辦

相關新聞

陸軍八軍團執行曾文水庫疏浚翻車 2人送醫

陸軍8軍團54工兵群今日上午10時執行曾文水庫疏濬任務不明原因翻車，造成駕駛與車長手部骨折，無生命危險，送嘉義聖馬爾定醫院...

桃園男深夜墜樓身首分離家屬悲痛欲絕 「斷頭原因」是它

桃園市桃園區一名男子今0時許自市區高樓23樓處墜下，身首分離，警方確認斷頭原因是墜落時頸部撞上4樓廣告看板燈架，現場也找...

欲挽回一年感情不成 新北男怒持刀劃傷女友遭逮

新北市王姓男子，欲挽回陳姓女友感情，今天清晨，持刀前往陳女新莊區上班地點談合被陳女拒絕。王男一怒，水果刀劃傷陳女左手臂、...

前總幹事遭3黑衣人毆打 宜蘭燈篙林道促進會：私人恩怨

宜蘭66歲男子莊東隆前天騎車到自家農場時，遭3名黑衣人持棍棒毆打成傷，警方昨天火速逮人，卻被傳出此事發生與縣內知名的燈篙...

協助曾文水庫清淤2阿兵哥翻車受傷 送醫治療後無大礙

陸軍第八軍團所轄54工兵群協助曾文水庫清淤作業，上午有輛傾卸車因轉彎不慎造成側倒，駕駛及車長送往嘉義市聖馬爾定醫院診治，...

八軍團曾文水庫清淤翻車2傷送醫 軍方說明肇因：轉彎不慎

陸軍8軍團54工兵群今上午10時執行曾文水庫疏濬任務時車輛翻車，造成駕駛與車長手部骨折，送醫無生命危險，8軍團發布新聞稿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦