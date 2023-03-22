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騎車下山煞車失靈 新北老翁邊坡滑落卡困10米深山谷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區楊姓老翁，昨天下午騎機車，從大同山產業道路下山，疑因煞車失靈不慎人車滑落邊坡，卡困在10米深山谷，路過民眾聽到有人呼救聲，報警協處。警消獲報人車趕抵，協助吊掛楊翁到路面，檢視其左胸肋骨、左手腕骨折，協助後送醫院急救，所幸沒有生命危險。

據了解，楊姓老翁（73歲）昨天下午，從新北市樹林區保安二街45巷，騎機車往大同山上農地整地。約莫下午4時許，他騎車下山回家，騎經編號222551路燈燈桿附近，疑因煞車失靈，導致人車失控衝落產業道路旁邊坡，旋即卡困在10米深山谷上。

楊翁無法自行脫困爬起，只能待在原處大聲呼救。運動路過民眾聽到，往邊坡處下方查看，驚見有人受困山谷，趕緊撥打電話向新北市消防局求救。消防局獲報出動人車趕抵，勘查現場待援坡度約有80度左右。

經利用消防車車輪架設固定點，使用雙繩系統垂降至救援點，接觸到楊翁協助脫困，經檢視他肢體多處擦挫傷、左胸肋骨及左手腕骨折，趕緊使用SKED捲式擔架固定，隨後將他拉上路面，後送醫急救，所幸沒有生命危險。

第二救災救護大隊呼籲，民眾跌落山谷，先保持冷靜，聽看看附近有沒有其他人員再大聲呼救，最重要的是保持體力發聲求救。另外民眾如在山區報案，可以路燈編號幫忙定位，並協助引導救災人員到場救援。

新北市消防局，以消防車輪架設固定點，再用雙繩救援受困民眾。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局，以消防車輪架設固定點，再用雙繩救援受困民眾。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局搜救人員，接觸到楊翁協助脫困。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局搜救人員，接觸到楊翁協助脫困。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局檢視楊姓老翁傷勢，有兩處骨折送醫急救，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局檢視楊姓老翁傷勢，有兩處骨折送醫急救，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局，以消防車輪架設固定點，再用雙繩救援受困民眾。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局，以消防車輪架設固定點，再用雙繩救援受困民眾。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局，以消防車輪架設固定點，再用雙繩救援受困民眾。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局，以消防車輪架設固定點，再用雙繩救援受困民眾。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局，以消防車輪架設固定點，再用雙繩救援受困民眾。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局，以消防車輪架設固定點，再用雙繩救援受困民眾。記者曾伯愷／翻攝

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