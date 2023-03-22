行人正義大執法 台中這三路段是開罰熱點

近期台中市發生多起汽、機車行經行人穿越道不禮讓行人交通事故，台中市政府警察局規劃為期2周的「行人正義大執法」，本月13日至26日止，針對汽、機車行經行人穿越道不禮讓行人違規行為，加強稽查取締。豐原警分局統計，目前開罰熱點為人潮聚集的豐原火車站、學區附近路口，呼籲用路人禮讓行人。

豐原警分局在轄內豐原區、神岡區重要路口加強稽查，3月13日至20日計取締128件違規行為，而開罰最多前三大路段為：豐原區中正路與東北街口(豐原車站前)、豐原區中正路與和平街口、神岡區的中山路與昌平路口。

豐原分局解說，前兩大路段均為豐原火車站附近道路，人潮與車潮較為密集，第三名路段位於神岡區交通要道，附近有社口國小，上下尖峰時段人車川流不息。另統計違規128件中，年齡層從20至50歲平均分佈，沒有落差。

警方表示，根據道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先通行者，最高可處3600元罰鍰，以汽車前懸進入行人穿越道，距離行人位置1個車道(約3公尺)以內，為取締認定基準。