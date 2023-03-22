百名學童步行2公里 參訪嘉縣大美消防分隊建立防火觀念

為建立學童防火觀念，嘉義縣消防局大美分隊與大林鎮三和國小聯合舉辦宣導，昨天下午國小一、二年級近百名學生，從學校步行2公里抵分隊參訪，在消防員互動帶領下逐一認識設備及防火知識，活動上一名男學童也鼓起勇氣講出「我長大要當消防員」的夢想。

南部久旱不雨，雜草火警頻傳，又逢清明掃墓前後，嘉義縣消防人員近期火警頻繁出動，見此為讓防火觀念從小建立，大美分隊與大林鎮三和國小聯手舉辦參訪及防火宣導課程，昨天下午百名學童在老師帶領下步行前往分隊。

大美消防分隊表示，以有獎徵答宣導帶領同學及老師們，參觀介紹消防隊的運作，最重要的就是傳授小朋友建立防火觀念，宣導當火災發生時該如何應變、避難，有獎徵答時多名學童表現優秀，見到拿出逐一設備，就知道是住宅用火災警報器、滅火器等器材，相當厲害。