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百名學童步行2公里 參訪嘉縣大美消防分隊建立防火觀念

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

為建立學童防火觀念，嘉義縣消防局大美分隊與大林鎮三和國小聯合舉辦宣導，昨天下午國小一、二年級近百名學生，從學校步行2公里抵分隊參訪，在消防員互動帶領下逐一認識設備及防火知識，活動上一名男學童也鼓起勇氣講出「我長大要當消防員」的夢想。

南部久旱不雨，雜草火警頻傳，又逢清明掃墓前後，嘉義縣消防人員近期火警頻繁出動，見此為讓防火觀念從小建立，大美分隊與大林鎮三和國小聯手舉辦參訪及防火宣導課程，昨天下午百名學童在老師帶領下步行前往分隊。

大美消防分隊表示，以有獎徵答宣導帶領同學及老師們，參觀介紹消防隊的運作，最重要的就是傳授小朋友建立防火觀念，宣導當火災發生時該如何應變、避難，有獎徵答時多名學童表現優秀，見到拿出逐一設備，就知道是住宅用火災警報器、滅火器等器材，相當厲害。

大美義消分隊小隊長劉勇岐表示，自己女兒是一年級，也在這次參訪隊內，見到小朋友都很認真聽課，問答表現優異，特地提供5箱飲料，讓學童補充體力，希望小朋友都有記得所學習到的寶貴知識。

嘉義縣消防局大美分隊與大林鎮三和國小聯手舉辦建立學童防火觀念宣導，昨下午百名學童步行前往參訪。圖／大美消防分隊提供
嘉義縣消防局大美分隊與大林鎮三和國小聯手舉辦建立學童防火觀念宣導，昨下午百名學童步行前往參訪。圖／大美消防分隊提供
嘉義縣消防局大美分隊與大林鎮三和國小聯手舉辦建立學童防火觀念宣導，昨下午百名學童步行前往參訪。圖／大美消防分隊提供
嘉義縣消防局大美分隊與大林鎮三和國小聯手舉辦建立學童防火觀念宣導，昨下午百名學童步行前往參訪。圖／大美消防分隊提供
嘉義縣消防局大美分隊與大林鎮三和國小聯手舉辦建立學童防火觀念宣導，昨下午百名學童步行前往參訪。圖／大美消防分隊提供
嘉義縣消防局大美分隊與大林鎮三和國小聯手舉辦建立學童防火觀念宣導，昨下午百名學童步行前往參訪。圖／大美消防分隊提供

消防員 嘉義

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