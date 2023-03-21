起重機疑煞車失靈自撞橋墩 司機手骨折送醫
27歲吳姓司機3月21日晚上5時許，駕駛輪式起重機行經北市內湖區成美橋，疑因煞車失靈自撞橋墩，司機手部骨折，乘客擦挫傷送醫，均無性命危險。警方立刻啟動交通快打管制疏導內科下班車潮，今晚8時許，拖吊車到場移置作業，全案肇事原因尚待釐清。
吳姓司機和44歲許姓乘客，今天下午5時許，駕駛輪式起重機行經成美橋，違反通行證使用，晚上5點至7點下班車潮多禁止行經，吳姓司機駕駛大型動力機械駕駛上橋，突然因煞車失靈，開上人行道，自撞橋墩停下，手部骨折受傷，乘客身體擦挫傷，全案無酒駕，送醫急救無生命危險。
警方稍早指出，事發時間適逢內科園區下班車潮，警方立即啟動交通快打，員警持續管控、紓解車潮，並增強警示設施以維護用路人安全，交通事故未影響車流，晚間8時許，大型拖吊車抵達現場移置輪式起重機，詳細肇事原因尚待釐清。
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