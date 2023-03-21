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台1線貨車撞飛白髮男騎士 陸軍八軍團路過及時救援

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

台1線與171線道路口今天下午發生一起貨車與機車擦撞的意外事故，由於撞擊力強，白髮男騎士遭撞飛，神情痛苦倒臥路中央斑馬線上，正好當時陸軍八軍團路過發現意外，隨即停車衝往事故現場查看，同步通報警消救援，並攙扶老翁至路旁安全處，避免二次傷害，所幸老翁送醫後已無大礙。

據悉，當時藍色小貨車在路口欲左轉時，不慎與老翁騎乘的機車側面攔腰撞擊，老翁當場從機車上被撞飛翻滾倒臥在路中央，而事故發生第一時間，來自高雄旗山的陸軍八軍團正巧行經該處，原本欲前往營區視導部隊整備訓練，一發現有民眾頭向下倒臥路面上，車上陸軍八軍團作戰處長江國顯上校立即指揮同行5員官兵，衝往事故現場，協助車輛疏散引導，並通報鄰近醫院警消到場協助。

就怕車流多會引發二次傷害危及老翁生命，八軍團軍兵趕緊攙扶老翁先至路旁安全處，並確保現場安全無虞，直至警方及救護車到場後，一行人才安心驅車返營，以實際行動展現國軍助民、愛民精神。

成功協助處理此次車禍事故的江國顯表示，凡事以國家、百姓為第一優先考量，早已內化深入國軍心中，換作其他同袍必定同樣衝去第一現場協助傷患，盼讓國軍迷彩的身影，成為民眾內心安全的縮影，穩定民心的力量。

陸軍八軍團協助受傷的機車騎士至路旁安全處，並等到警消到場後才離開。記者古和純／翻攝
陸軍八軍團協助受傷的機車騎士至路旁安全處，並等到警消到場後才離開。記者古和純／翻攝
陸軍八軍團協助事故現場交管，並通報警消協助。記者古和純／翻攝
陸軍八軍團協助事故現場交管，並通報警消協助。記者古和純／翻攝
遭車撞飛的老翁倒臥在斑馬線路中央。記者古和純／翻攝
遭車撞飛的老翁倒臥在斑馬線路中央。記者古和純／翻攝

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