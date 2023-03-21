影／妙齡女短暫離座就被大叔摸走包 淡水警鎖定特徵追緝

1名20歲年輕女子，18日上午11時在新北市淡水區竹圍捷運站對面的連鎖速食店內，只是短暫離開，放在座位上的包包迅速被1名中年男子偷走。警方調閱監視器發現竊嫌徒步離開，已鎖定特徵展開追緝。

被害人的朋友昨晚將店內監視器影像貼到臉書社團「細說淡水」協尋，畫面中可以看見竊嫌坐在被害女子斜對面座位，沒點任何餐飲，當女子起身走開，他還假裝要趴在桌面，隨即起身走過去，短暫環顧四周，迅速拿起包包快步往外走。

20幾秒之後女子走回座位，竊嫌前腳才剛離開，她發現包包被偷，損失3千元現金和手機充電器，向店家調閱監視器，看見是被剛剛坐在對面的中年男子偷走，便向警方報案。