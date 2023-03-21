影／船員海上腹部劇烈疼痛 基隆海巡馳援後送就醫
海巡署第二巡防區指揮部昨晚6點多，接獲南方澳籍一艘漁船船主撥打118報案，該船於彭佳嶼東18浬處，船上1名印尼籍船員左下腹劇烈疼痛。海巡署緊急派艇協助送醫，還好沒有大礙。
海巡署第二巡防區指揮部派遣艦隊分署基隆海巡隊PP-10090巡防艇前往，期間因「新」船無線電異常，無法正常通聯，改以持續開啟船體外部橘黃色閃爍警示燈，供巡防艇辨識。
PP-10090巡防艇完成船員接駁後，立即航返基隆港碼頭，後續交由基隆港務消防隊救護車，送衛生福利部基隆醫院就醫，「新」船船主對於海巡署緊急派艇協助，深表感謝。
基隆海巡隊表示，急難救助是海巡署主要任務之一，接獲報案必全力以赴，確保人民生命財產安全。
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