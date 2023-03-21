快訊

喝酒誤事害貨輪撞碼頭？ 引水人5個月內第3度闖禍

恭喜憲哥！吳姍儒生了 兒子可愛模樣曝光

北醫院長邱仲峯被爆大搞婚外情 請辭全文曝光：勇於承擔責任

疫情影響康復率 新北消防推5措施與警、民聯手救人命

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市新店區日前有2名男子當街爆發衝突，員警到場調解，過程中一名男子突然倒地，失去意識和心跳，當時鄰近唯一的救護車已出任務，警方趕緊調派警車將AED送上山，經過員警及熱心民眾無間斷地施予CPR，患者在電擊一次後清醒，送醫後成功康復。

新北市消防局說，疫情期間考量防疫，到院前心肺功能停止（OHCA）患者的搶救工作受到很大影響，如救護員需穿防護裝配、暫停行動急診室（MER）、高階救護機動支援隊（EMT-P+）重症支援及暫停插管等應變措施，致影響康復出院率大幅下滑。

新北市消防局疫情期間推動多項搶救措施，如（一）培訓高級救護技術員，可即時處置包含電擊、瀕死患者給藥及插管等進階性治療；（二）109年全國首創「EMT-P+，高階救護機動支援隊」：專門支援重症救護案件，成效良好；（三）仍積極推廣CPR及AED急救教育宣導（部分時間因疫情暫停）；（四）實施派遣員線上CPR指導；(五)消防與警察及民眾合作無間搶救市民生命。

在眾人努力下，警方多次為OHCA案件送AED及在現場CPR，民眾也在119的線上指導下勇敢投入CPR，使得許多OHCA案件得到有效急救。

消防局統計，康復出院率從110年9.3％下滑至111年8.52％，疫情趨緩後，康復出院率已回升，112年3月初觸及11.9％，截至3月19日康復出院率為10.68％，已回到疫情前水準。

消防局長李清安表示，新北市到院前救護方面，OHCA康復率受到疫情極大影響，消防救護人員加強訓練及準備，以嚴格的CPR品管推動高效能CPR，在這些努力下，康復率有明顯的回升趨勢，未來將繼續努力，並持續以「安心消防」、「安全永續」、「安居厚新北」為核心目標，推動防災、救災救護等保護民眾生命的工作。

疫情影響康復率，新北消推多項搶救措施幾恢復疫前水準。記者李易昌／翻攝
疫情影響康復率，新北消推多項搶救措施幾恢復疫前水準。記者李易昌／翻攝
疫情影響康復率，新北消推多項搶救措施幾恢復疫前水準。記者李易昌／翻攝
疫情影響康復率，新北消推多項搶救措施幾恢復疫前水準。記者李易昌／翻攝
疫情影響康復率，新北消推多項搶救措施幾恢復疫前水準。記者李易昌／翻攝
疫情影響康復率，新北消推多項搶救措施幾恢復疫前水準。記者李易昌／翻攝
疫情影響康復率，新北消推多項搶救措施幾恢復疫前水準。記者李易昌／翻攝
疫情影響康復率，新北消推多項搶救措施幾恢復疫前水準。記者李易昌／翻攝
疫情影響康復率，新北消推多項搶救措施幾恢復疫前水準。記者李易昌／翻攝
疫情影響康復率，新北消推多項搶救措施幾恢復疫前水準。記者李易昌／翻攝

CPR 疫情

延伸閱讀

繁星放榜新北2451人錄取 雙胞胎兄弟上成大、陽明交大

祖克伯教練、旅美職業綜合格鬥選手吳仲凱 獲邀與新北警交流

新北消防二、六大隊長今辦布達 強化職務歷練提升救災

大甲溪2男釣魚 1釣客溺水OHCA

相關新聞

蘇花路廊3輛大車撞一團 雙向卡死一度回堵5公里

台9線蘇花路廊崇德隧道南口，今天下午發生砂石車疑未保持安全距離，煞車不及衝撞遊覽車、大貨車事故，砂石車張姓駕駛受困駕駛座...

台1線貨車撞飛白髮男騎士 陸軍八軍團路過及時救援

台1線與171線道路口今天下午發生一起貨車與機車擦撞的意外事故，由於撞擊力強，白髮男騎士遭撞飛，神情痛苦倒臥路中央斑馬線...

高港警「上岸」追藥頭 逮到毒鴛鴦販毒

高雄港務警察總隊掌握黃姓、林姓毒鴛鴦在高雄鳳山區一帶兜售毒品，與高雄市刑大、鼓山分局等單位共同偵辦，日前動員搜索，果然在...

影／只帶老虎鉗想偷電纜 三重竊嫌誤觸高壓電喪命

新北市三重區日前有2名51歲竊賊，沒有電工技能卻闖進某工廠想偷電纜，結果1人誤觸高壓電昏迷，同夥怕事跡敗露不敢報案，反而...

休旅車滿載下班工人國道車禍躺路中 7人受傷3人送醫

國道1號南下132公里苗栗路段，今天下午5點半左右，發生一起休旅車與小貨車碰撞事故，造成休旅車翻覆，占用中、內線車道，現...

學生撞到我沒道歉 花蓮亮刀男恐嚇罪嫌被逮

花蓮市某高中有3名學生在校門口聊天，其中一名學生與34歲王姓男子不小心身體碰撞，導致王男突然抓狂，不但大聲罵人，還亮出疑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦