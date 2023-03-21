疫情影響康復率 新北消防推5措施與警、民聯手救人命

新北市新店區日前有2名男子當街爆發衝突，員警到場調解，過程中一名男子突然倒地，失去意識和心跳，當時鄰近唯一的救護車已出任務，警方趕緊調派警車將AED送上山，經過員警及熱心民眾無間斷地施予CPR，患者在電擊一次後清醒，送醫後成功康復。

新北市消防局說，疫情期間考量防疫，到院前心肺功能停止（OHCA）患者的搶救工作受到很大影響，如救護員需穿防護裝配、暫停行動急診室（MER）、高階救護機動支援隊（EMT-P+）重症支援及暫停插管等應變措施，致影響康復出院率大幅下滑。

新北市消防局疫情期間推動多項搶救措施，如（一）培訓高級救護技術員，可即時處置包含電擊、瀕死患者給藥及插管等進階性治療；（二）109年全國首創「EMT-P+，高階救護機動支援隊」：專門支援重症救護案件，成效良好；（三）仍積極推廣CPR及AED急救教育宣導（部分時間因疫情暫停）；（四）實施派遣員線上CPR指導；(五)消防與警察及民眾合作無間搶救市民生命。

在眾人努力下，警方多次為OHCA案件送AED及在現場CPR，民眾也在119的線上指導下勇敢投入CPR，使得許多OHCA案件得到有效急救。

消防局統計，康復出院率從110年9.3％下滑至111年8.52％，疫情趨緩後，康復出院率已回升，112年3月初觸及11.9％，截至3月19日康復出院率為10.68％，已回到疫情前水準。