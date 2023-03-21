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家庭主婦投資股票匯38萬 員警攔阻：全都這種詐騙

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

北市劉姓家庭主婦被詐騙集團慫恿投資股票，赴銀行欲匯款38萬元，依詐團指示稱是裝潢費用；警方接獲行員通報趕抵，解釋是假投資詐騙，順利攔阻匯款。

警方調查，63歲劉姓婦人近期被加入LINE投資群組，群組內「投資老師」稱可代為操作股票投資，保證穩賺不賠，指示匯款指定的銀行帳戶，還要她向行員說要裝潢，避免行員關懷提問後報警。

本月15日上午10點多，劉赴台北市信義區某銀行欲臨櫃匯款38萬元，稱是裝潢費用；行員起疑報警，信義警分局五分埔派出所警員張雅玲、楊禮匡趕抵，詢問狀況後確認是假投資詐騙。

「妳不信可以直接打165反詐騙專線，全部都是這種詐騙！」員警解釋，歹徒透過群組聊天，再轉介客服人員，「跟妳說要投資股票，先匯款給我，我這邊幫妳操作…」，劉聽聞全被員警言中，打消匯款念頭，感謝警察幫她守住存款。

台北市劉姓家庭主婦被詐騙集團慫恿投資股票，赴銀行欲匯款38萬元，警員張雅玲（右）、楊禮匡（左）趕抵攔阻。記者李奕昕／翻攝
台北市劉姓家庭主婦被詐騙集團慫恿投資股票，赴銀行欲匯款38萬元，警員張雅玲（右）、楊禮匡（左）趕抵攔阻。記者李奕昕／翻攝
台北市劉姓家庭主婦被詐騙集團慫恿投資股票，赴銀行欲匯款38萬元，警方接獲行員通報趕抵攔阻。記者李奕昕／翻攝
台北市劉姓家庭主婦被詐騙集團慫恿投資股票，赴銀行欲匯款38萬元，警方接獲行員通報趕抵攔阻。記者李奕昕／翻攝

詐騙集團 北市 客服

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