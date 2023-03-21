家庭主婦投資股票匯38萬 員警攔阻：全都這種詐騙

台北市劉姓家庭主婦被詐騙集團慫恿投資股票，赴銀行欲匯款38萬元，依詐團指示稱是裝潢費用；警方接獲行員通報趕抵，解釋是假投資詐騙，順利攔阻匯款。

警方調查，63歲劉姓婦人近期被加入LINE投資群組，群組內「投資老師」稱可代為操作股票投資，保證穩賺不賠，指示匯款指定的銀行帳戶，還要她向行員說要裝潢，避免行員關懷提問後報警。

本月15日上午10點多，劉赴台北市信義區某銀行欲臨櫃匯款38萬元，稱是裝潢費用；行員起疑報警，信義警分局五分埔派出所警員張雅玲、楊禮匡趕抵，詢問狀況後確認是假投資詐騙。