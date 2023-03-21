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影／只帶老虎鉗想偷電纜 三重竊嫌誤觸高壓電喪命

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區日前有2名51歲竊賊，沒有電工技能卻闖進某工廠想偷電纜，結果1人誤觸高壓電昏迷，同夥怕事跡敗露不敢報案，反而花30分鐘去找朋友想要私下「處理」。最後迫不得已還是報案，結果1人死亡、1人移送法辦。

位於中興北街某塑膠射出工廠，是鋼骨鐵皮構造4層樓廠房，由於部分廠區閒置，林姓、陳姓竊嫌以為是廢棄工廠，15日凌晨0時許共乘汽車抵達，摸黑闖入，直奔頂樓電力設備機房。

這2人沒有電工背景，只有毒品竊盜前科，各帶1把老虎鉗就異想天開打算偷電纜，陳男朝高壓變電箱頂端落下第一剪就觸電昏迷，林男嚇到手足無措又不敢報警，竟扔下林男，衝下樓去開車到新莊區福壽街找49歲陳姓友人幫忙，大約花費30分鐘才折返。

被找來的陳男一看情況不對勁，根本不敢私自處理，迫不得已還是報了案。救護車和警車幾乎同時趕抵工廠，觸電的陳姓竊嫌被送醫，急救到凌晨2時12分宣告死亡，林姓男子警詢後依竊盜未遂準現行犯移送新北地檢署偵辦。

2名竊嫌各帶1把老虎鉗就想偷電纜，結果1人誤觸高壓電死亡。記者林昭彰／翻攝
2名竊嫌各帶1把老虎鉗就想偷電纜，結果1人誤觸高壓電死亡。記者林昭彰／翻攝
2個小偷只有毒品和竊盜前科，沒有電工技能卻只帶老虎鉗就想偷電纜，結果1人誤觸高壓電死亡。記者林昭彰／翻攝
2個小偷只有毒品和竊盜前科，沒有電工技能卻只帶老虎鉗就想偷電纜，結果1人誤觸高壓電死亡。記者林昭彰／翻攝
2名竊嫌各帶1把老虎鉗就想偷電纜，結果1人誤觸高壓電死亡。記者林昭彰／翻攝
2名竊嫌各帶1把老虎鉗就想偷電纜，結果1人誤觸高壓電死亡。記者林昭彰／翻攝
林男迫不得已還是報了案，救護車和警車同時趕抵，但觸電的陳男送醫急救無效宣告死亡。記者林昭彰／翻攝
林男迫不得已還是報了案，救護車和警車同時趕抵，但觸電的陳男送醫急救無效宣告死亡。記者林昭彰／翻攝

竊盜 毒品

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