影／只帶老虎鉗想偷電纜 三重竊嫌誤觸高壓電喪命

新北市三重區日前有2名51歲竊賊，沒有電工技能卻闖進某工廠想偷電纜，結果1人誤觸高壓電昏迷，同夥怕事跡敗露不敢報案，反而花30分鐘去找朋友想要私下「處理」。最後迫不得已還是報案，結果1人死亡、1人移送法辦。

位於中興北街某塑膠射出工廠，是鋼骨鐵皮構造4層樓廠房，由於部分廠區閒置，林姓、陳姓竊嫌以為是廢棄工廠，15日凌晨0時許共乘汽車抵達，摸黑闖入，直奔頂樓電力設備機房。

這2人沒有電工背景，只有毒品和竊盜前科，各帶1把老虎鉗就異想天開打算偷電纜，陳男朝高壓變電箱頂端落下第一剪就觸電昏迷，林男嚇到手足無措又不敢報警，竟扔下林男，衝下樓去開車到新莊區福壽街找49歲陳姓友人幫忙，大約花費30分鐘才折返。