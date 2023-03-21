休旅車滿載下班工人國道車禍躺路中 7人受傷3人送醫

國道1號南下132公里苗栗路段，今天下午5點半左右，發生一起休旅車與小貨車碰撞事故，造成休旅車翻覆，占用中、內線車道，現場有7人受傷，僅3人較嚴重需要送醫，4人輕傷拒絕送醫，目前事故由警方調查排除中。

苗栗縣消防局指出，下午5點25分左右接獲報案，現場有7名傷患，分別出動頭屋91、特搜91特搜71及苗栗92，消防人員共9人馳援現場，救護人車抵達發現為2輛車碰撞，其中1輛側翻，現場7人受傷，3人多處擦傷需後送，另4人表示不需就醫。