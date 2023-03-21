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從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

台肉品商被騙2百萬匯澳洲 跨境詐騙趕在48小時內追回

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團騙民眾匯款境外，難以追回財損，刑事局去年起加強洽請外國執法單位協助凍結贓款，替一家肉品公司追回匯至澳洲的247萬元。因跨國匯款須2至3天作業時間，警方提醒被害立即報案及申請退匯，最好在48小時內完成。

台北市一家銷售紐西蘭、澳洲的冷凍肉品公司，去年底在澳採購部門疑遭駭客入侵，冒名寄電子郵件給在台公司會計部門，指原本收款的澳盛銀行帳戶因故無法收款，要變更帳戶；公司匯款美金8萬元（約台幣247萬元），接到採購部門聯繫未收到款項，驚覺被騙報案。

刑事局國際科指導公司向匯款銀行申請退匯，並通報駐澳聯絡官請求澳方協處，順利攔阻退回退款。

刑事局分析，匯款境外詐騙案以商業電子郵件、假交友、假投資3大手法最多，偵辦耗時，掌握金流時贓款早被轉走。

刑事局去年3月1日起加強攔阻，每天依165反詐騙專線的境外帳戶涉詐資料，通報收款帳戶所在國家協處，統計截至本月1日處理150件，其中通報美國、英國、澳洲、日本、新加坡、葡萄牙等國順利凍結13件，款項美金244萬8136元（約台幣7486萬元）。

刑事局說，跨國匯款涉中轉銀行等程序，在款項尚未抵達收款銀行前攔阻，可大幅提升追回機會，被害人應把握時效，撥打165通報後備妥相關事證、匯款水單至鄰近警察機關報案，並向匯款銀行申請退匯。

詐騙集團騙民眾匯款境外，難以追回財損，刑事局加強洽請外國執法單位協助凍結贓款。圖／刑事局提供
詐騙集團騙民眾匯款境外，難以追回財損，刑事局加強洽請外國執法單位協助凍結贓款。圖／刑事局提供

詐騙集團 澳洲 台幣

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