蘇花路廊3輛大車撞一團 雙向卡死一度回堵5公里

台9線蘇花路廊崇德隧道南口，今天下午發生砂石車疑未保持安全距離，煞車不及衝撞遊覽車、大貨車事故，砂石車張姓駕駛受困駕駛座被救出，腳部受傷送醫，雙向交通中斷，車陣一度回堵4、5公里，直到下午4時30分恢復雙向通車。警方初步調查3車駕駛都沒有酒駕，正釐清肇事責任。

花蓮新城警分局表示，李姓遊覽車駕駛今天下午載38名遊客，沿台9線南下，行經163公里處崇德隧道南口轉彎處，因對向有大貨車北上，兩輛大車放慢速度準備過彎會車，當時53歲張姓男子駕駛的砂石車載運砂石由北往南行駛，疑似未保持安全距離，煞車不及，直接撞上遊覽車和大貨車，卡在兩車之間無法動彈，張姓駕駛也受困駕駛座內。

3車擋在路中間，影響雙向交通，新城警方立刻趕到現場，通知救護車及拖吊車到場。消防人員使用破壞器材救出張姓男子，腳部擦傷，送往慈濟醫院就醫，另兩車無人受傷，遊覽車上39人飽受一場虛驚。

新城警分局交通組長吳俊義說，經對63歲李姓遊覽車駕駛、25歲顏姓大貨車駕駛及砂石車張姓駕駛實施酒測，酒測值均為零，也都有合格駕照，將對相關當事人製作筆錄，釐清肇事責任。