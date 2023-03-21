學生撞到我沒道歉 花蓮亮刀男恐嚇罪嫌被逮

花蓮市某高中有3名學生在校門口聊天，其中一名學生與34歲王姓男子不小心身體碰撞，導致王男突然抓狂，不但大聲罵人，還亮出疑似刀械恐嚇，嚇得學生趕緊跑到校園內，學校教官出面制止，未釀成更大意外。警方獲報通知王男到案說明，依恐嚇罪函送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局今天指出，3月17日上午8時許，市區某高中3名學生在學校門口前聊天，突然遭1名陌生男子大聲喝斥，3名學生受到驚嚇隨即快步進入校園，男子卻亮出疑似刀械物品，並向3名學生叫囂恐嚇，後經學校教官向男子勸說後，該名男子才情緒稍緩後離去。

警方初步調查，王男自稱因與學生發生身體碰撞，學生卻沒有道歉進而感到憤怒，又嫌學生聊天太吵，才會情緒失控，雙方彼此不認識。針對學生說有拿出疑似刀械物品，王男稱自己沒拿刀，又說刀放在朋友車上，說詞反覆。

由於王男恐嚇學生「放學會到校門口堵人」，讓學生心生恐懼報警，花蓮警分局民意派出所獲報後，旋即啟動鷹眼小組，並立即鎖定涉案人身分，警方已通知王男到案說明，全案依恐嚇罪函送花蓮地方檢察署偵辦。