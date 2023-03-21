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祖克伯教練、旅美職業綜合格鬥選手吳仲凱 獲邀與新北警交流

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

旅美職業綜合格鬥選手吳仲凱教練載譽返美前，新北市警局邀請他與中華民國綜合格鬥協會副主席／ONE冠軍賽國際裁判鄭宇哲、職業格鬥選手吳巧真等人蒞臨該局與教官團隊交流研習，綜合格鬥的技術。

今日舉辦的交流研習包含拳擊、踢腿、關節技（柔道的摔、柔術的關節控制）運用於員警在逮捕拒捕或攻擊員警的危害時刻深具參考價值，新北警期許能將這國際級的交流活動成果延續給所有新北員警。

吳仲凱是WOTD（職業技擊爭霸賽）現役超級選手，自2018年從WOTD職業技擊爭霸賽出道以來，個人締造系列賽5戰全勝、3次提前終結對手的佳績外，目前擔任臉書創辦人、Meta CEO馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）的格鬥教練。

日前在Youtube與祖克柏對練影片受到全球矚目，吳仲凱格鬥職涯也因此更加受到關注與掌聲，由於在賽場上難以讓對手擊中，因此被冠上了「影子」（THE SHADOW）的稱號成為格鬥界指標選手。

吳仲凱返台參加2月26日於台北體育館舉辦的「WOTD-ETD 09」國際格鬥比賽，主辦單位邀請來自美國、新加坡、香港、馬來西亞、菲律賓等國家的選手參賽，其中最精采的正是吳仲凱對陣「菲律賓燃燒彈」金博特先生（Kimbert Alintozon）的壓軸賽事，吳仲凱不負國人期待以優異的地板技擊敗對手，拿下個人在台灣的五連勝佳績。

新北警局長廖訓誠表示，員警教育訓練一直都是工作重點，由於綜合格鬥的技術：拳擊、踢腿、關節技（柔道的摔、柔術的關節控制）運用於員警在逮捕拒捕或攻擊員警的危害時刻深具參考價值，希望能從中吸取經驗，用來精進提升本局員警執勤技巧與安全。

綜合格鬥選手吳仲凱今接受新北警邀請，與新北教官團交流。記者李易昌／翻攝
綜合格鬥選手吳仲凱今接受新北警邀請，與新北教官團交流。記者李易昌／翻攝
綜合格鬥選手吳仲凱今接受新北警邀請，與新北教官團交流。記者李易昌／翻攝
綜合格鬥選手吳仲凱今接受新北警邀請，與新北教官團交流。記者李易昌／翻攝
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綜合格鬥選手吳仲凱今接受新北警邀請，與新北教官團交流。記者李易昌／翻攝
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綜合格鬥選手吳仲凱今接受新北警邀請，與新北教官團交流。記者李易昌／翻攝
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綜合格鬥選手吳仲凱今接受新北警邀請，與新北教官團交流。記者李易昌／翻攝
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綜合格鬥選手吳仲凱今接受新北警邀請，與新北教官團交流。記者李易昌／翻攝

馬來西亞 祖克柏

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