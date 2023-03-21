新北消防二、六大隊長今辦布達 強化職務歷練提升救災

今天上午，新北市消防局辦理，第二、第六救災救護大隊大隊長布達典禮。原任二大大隊長黃弟勝，陞任簡任技正兼任新北市災害防救辦公室執行秘書，原第六大隊大隊長長莊渝淵，調任第二大隊，第六大隊長職缺，則由民力運用科科長羅億田陞任，以強化職務歷練，提升救災戰力。

新北市消防局表示，原任第二救災救護大隊長黃弟勝，擔任過四個大隊大隊長職務，對於各區災害防救、預防領域及為民服務十分專業。這次調陞黃弟勝為簡任技正兼任新北市災害防救辦公室執行秘書，主要也是借重他對防災專長，期許讓新北災防更上層樓，有效提升救災戰力。而二大大隊長職缺，則由原第六大隊長莊渝淵調任。