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移工酒後爆口角涉刺死同鄉逃亡 新北警逮人送辦

中央社／ 新北21日電

新北市18日發生殺人案，黎姓、阮姓男子等4名越南籍移工飲酒後，黎男因口角涉持刀刺死阮男後逃亡。警方逮人後今天依殺人罪嫌將黎男送辦，另2名移工解送新北市專勤隊查辦。

新北市政府警察局三峽分局指出，在台灣打工的黎姓、阮姓、楊姓與武姓4名越南籍移工在脫離原雇主後失聯逃逸，躲在新北市三峽區某出租公寓，聽候工頭差遣派工。

警方調查，黎男等4人18日晚間飲酒後，33歲黎男與27歲阮男發生口角，黎男涉持長尖刀朝阮男胸口刺去，導致阮男血流如注當場倒地。

黎男見情況不妙立刻逃跑，並通知江姓工頭到場協助送醫，但阮男因傷及心臟，阮男在20日上午被宣告不治。

案發後，黎男一路逃往屏東，但警方掌握他的行蹤，20日晚間趁他北上回到新北市三峽區時，埋伏逮人，警詢後依殺人罪嫌移送檢方偵辦。

至於楊姓、武姓移工，被依入出國及移民法解送新北市專勤隊查辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市18日發生殺人案，黎姓、阮姓男子等4名越南籍移工飲酒後，黎男因口角涉持刀刺死阮男後逃亡。警方逮人後依殺人罪嫌將黎男送辦，另2名移工解送新北市專勤隊查辦。示意圖／ingimage
新北市18日發生殺人案，黎姓、阮姓男子等4名越南籍移工飲酒後，黎男因口角涉持刀刺死阮男後逃亡。警方逮人後依殺人罪嫌將黎男送辦，另2名移工解送新北市專勤隊查辦。示意圖／ingimage

移工 殺人

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